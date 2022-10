Buenas noticias para Tite: Richarlison llegará a tiempo para el Mundial

El brasileño Richarlison, del Tottenham Hotspur, llegará a tiempo para disputar el Mundial de Qatar 2022, después de lesionarse este fin de semana, según indicó su técnico Antonio Conte.

El delantero sufrió una lesión en el gemelo, que amenazó con poner en peligro su presencia en el próximo Mundial.

Sin embargo, Conte fue rotundo este lunes en rueda de prensa y aseguró que el brasileño llegará a tiempo a la cita internacional.

“The injury is not so serious. I'm happy for the player, to play in the World Cup is a dream for every player.”



