El Atlético de Madrid no le hará pasillo al Real Madrid

"Hemos protagonizado varias situaciones similares en los últimos años tras conquistar diferentes títulos, entre ellos dos Ligas, y en algunas ocasiones se produjo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival hacia nuestro equipo campeón y en otras no, pero nunca se generó una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo las últimas semanas", apuntaron.

También recordaron que el Atlético fue el campeón de la Liga en 2020-21 y se preguntan: "¿Alguien recuerda alguna polémica sobre si debía recibir pasillo de su primer rival después de conquistar el título?"

"No, porque no hubo debate. En el primer partido de esta temporada, el Celta de Vigo decidió no hacer pasillo y fue una decisión correcta, porque son gestos que deben hacerse para ser aplaudidos por el público y por tanto tiene todo el sentido que se hagan ante la afición del campeón. El objetivo no puede ser crear tensión y enrarecer el ambiente. Nosotros recibimos el pasillo en el primer partido que jugamos como locales, por parte del Elche. Con naturalidad, agradecidos y, obviamente, sin ninguna exigencia", repasó el Atlético.

"Tan importante es saber perder como lo es saber ganar. Desde el Atleti no pretendemos imponer nada a los demás. Está claro que tenemos otra forma de entender la vida", concluyó el club rojiblanco.