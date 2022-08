Atleta brasileño se emociona al conocer a Anthony Zambrano

Vinicius Moura Galeno logró un tiempo de 47.00 segundos, el número 18 entre 24 competidores que intervinieron en las rondas de clasificación del Mundial Juvenil de Cali. El jamaiquino Delano Kennedy, con 45.49, hizo el mejor registro.

“Un gusto conocerte, no puedo creer lo que está aconteciendo ahora, pero… eres una persona muy grandiosa. Continúe con su trabajo porque me inspira mucho y me da mucha felicidad estar acá y poder tener este momento con usted”, expresó el brasileño con notable respeto y admiración.

“Para mí es un orgullo que en otros países me vean como un referente en las pistas y quieran ser mejor que yo. Gracias Dios por esta bendición que me estás dando. ‘Vini’, ‘obrigado’ (gracias en portugués), bendiciones para tu carrera”, comentó Anthony Zambrano sobre una publicación del joven atleta en su cuenta de Instagram.