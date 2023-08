Video: ¡Otro show de Messi con Inter Miami! Doblete y clasificación a cuartos

Los 38 grados de temperatura en Dallas no se notaron en el campo. Ambos equipos mantuvieron ritmos altos, con idas y vueltas y constantes cambios en el marcador. Lo tuvo en sus manos Dallas, pero no supo defenderse con orden y Messi le castigó.

Las pocas entradas que quedaban para acudir al Toyota Stadium se vendían por más de 400 dólares y en las gradas se vieron decenas de mensajes y pancartas para Messi, incluso de aficionados habitualmente fieles al Dallas.

Cada toque de balón de ‘la Pulga’ fue acompañado por los gritos y, por tercera vez en tres partidos de titular, Messi tardó menos de ocho minutos para poner su firma en el partido. Adelantó al Inter Miami con un perfecto zurdazo curvado desde el límite del área tras una combinación con Alba vista infinitas veces en el Barcelona.

7' | Jordi Messi to put us on the board early in the match #DALvMIA | 0-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g