“Perder los Juegos era una gran mancha, como perder el Mundial 86”: Pumarejo

R.

En este momento, lo aprobado por Panam Sports desde el 2021 es que Barranquilla es la sede. Ahora veníamos hablando con Panam Sports, inclusive desde antes, sobre posibles subsedes para que pudieran hacerse eventos fuera de Barranquilla, en el Caribe, y que de esa manera también usáramos infraestructura existente y no se tuviera que construir infraestructura redundante. Eso es algo que estamos hablando y revisando, y la idea es que podamos llevar parte de los Juegos a diferentes ciudades del Caribe colombiano. Pero cualquier subsede debe pasar primero por el Comité Ejecutivo de los Juegos y luego tener la aprobación de Panam Sports, pero es la intención, y Barranquilla lo ve con buenos ojos. Esto tiene que ser una excusa para que mejoremos la integración del Caribe. Eso quiere decir que hay que empezar a hablar con mayor celeridad de que por fin el gobierno nacional termine las dobles calzadas en toda la región Caribe. Somos la única región que no ha podido tener una interconexión, en dobles calzadas, en ninguna de sus ciudades principales. Al mismo tiempo, que le demos vida y forma al tren del Caribe. Si vamos a hablar de unos Juegos del Caribe, donde juguemos todos, y Barranquilla sea la sede y haya subsedes en varias de sus ciudades, tenemos que ofrecerle una buena conectividad, no solo a los turistas, sino a los costeños que tanto nos los merecemos.