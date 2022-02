Duván Macías y Nelson Gómez, el aporte colombiano en el Mundial de Kitesurf

Los primeros cupos colombianos para el Mundial de Kitesurf en Juan de Acosta ya se conocen. Duván Macías, atlanticense, y Nelson Gómez, de La Guajira, serán los protagonistas del equipo nacional que representará al país en la primera parada del tour mundial con sede en Salinas del Rey, entre el 2 y 6 de marzo.

El evento mundial a realizarse en nuestro territorio en el presente año, marcará el inicio de las ocho paradas mundialistas que consta el calendario. Dentro del mismo, se contará con la modalidad Freestyle, en categorías masculino y femenino profesional.

“Elegir a estos atletas es un derecho que la GKA Kite World Tour le entrega al comité organizador en el Atlántico por ser sede. Ya tenemos los dos primeros deportistas que serán Colombia en el mundial: Duván, de Juan de Acosta, y Nelson, que vive en La Guajira, tendrán la bonita experiencia de vivir una parada mundialista representando al país. Hay dos cupos más para dos damas, cuyos nombres estaremos en su momento entregando”, expresó el director de Indeportes Atlántico, Armando Segovia.

Para el atlanticense Duván Macías, de 24 años, es un sueño poder competir en el mundial. “Cuando me dieron la noticia, no me lo creía. Estoy feliz de poder participar por el Atlántico en este evento de gran importancia, gracias a la Gobernación e Indeportes por incluirme en la lista de 'wildcards'”, manifestó Duván.

La organización del evento mundialista cuenta con un comité organizador local, que lidera la Gobernación del Atlántico junto a Indeportes, la Alcaldía de Juan de Acosta, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subcretaría de Turismo. Actualmente, el evento se encuentra en la etapa de socialización y organización de la logística.

"Estamos socializando con todas las escuelas de kitesurf de la zona de Salinas del Rey, entregando toda la información del mundial y del impacto que esto tendrá en la región, desde el punto de vista como destino del turismo deportivo y como sede de grandes eventos, para Colombia y el Atlántico. Tener esta parada mundial es todo un lujo", manifestó el enlace entre GKA Kite World Tour e Indeportes Atlántico, Alberto Masedo.

UNA SEDE INTERESANTE

Salinas del Rey no es un lugar nuevo para los deportistas reconocidos. El francés Sam Esteve, quinto en el ranking mundial de la modalidad de windsurf, estuvo durante dos semanas realizando su pretemporada de cara a las 13 paradas mundiales que deberá sortear en el presente año. El extranjero llegó a salinas por una recomendación de un amigo y afirma quedar muy contento con el sitio.

“La verdad me gusta mucho, estoy fascinado por todo lo que he encontrado aquí. Tener viento en esta época del año es maravilloso, realizo mis rutinas de entrenamiento en las mañanas o por las tardes. Volveré las veces que pueda, es un paraíso", señaló Sam Esteve.

Para los próximos días se espera la llegada de más deportistas que estarán en la parada mundial de Salinas del Rey, quienes vendrán con anticipación para realizar el reconocimiento del lugar y poder entrenar antes de la competencia oficial.