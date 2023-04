Cinco niños que ponen a Barranquilla en el podio del ajedrez nacional

Es firme creyente de que perder solo “sirve para aprender y tomar experiencia”, aunque no por eso se rinde fácilmente. Es una competidora fuerte, que no se deja intimidar y que no pierde las esperanzas a la ligera.

“Me gusta que en el ajedrez puedo desarrollar la mente y también me ayuda mucho para pensar con lógica y creatividad”, reveló.

En poco más de un año que lleva practicando el deporte, María Fernanda destaca de su proceso que ha ido mejorando las posiciones y aperturas. “Sé que todavía me falta por mejorar, pero no me molesta porque me gusta seguir aprendiendo”.

Esta niña, que sueña con ser astrónoma, ha sido Campeona sub-12 femenino Quintal 2022, Campeona femenina sub-12 intercolegiales 2022 y obtuvo el tercer puesto nacional sub-12 2023 en un evento realizado en Chocontá, Cundinamarca.