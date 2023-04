Abbie Sevilla y las travesuras que develaron su amor por la gimnasia

La pequeña barranquillera de largos risos y sonrisa contagiosa se enamoró del deporte artístico cuando tenía apenas 5 años y veía en YouTube grabaciones de gimnastas que hacían “marometas”. Fascinada por las acrobacias de famosas deportistas olímpicas como Simone Biles y Katelyn Ohashi, la intrépida Abbie, a escondida de sus padres, intentaba simular las peligrosas maniobras.

Durante sus fallidos intentos, Abbie se ocasionó golpes que causaron una serie de hematomas, los cuales alertaron a sus padres, Yuli Castro y Wilder Sevilla, quienes de inmediato se preguntaron qué sucedía con su hija. La insistencia de Abbie la llevó al extremo, pues en uno de sus intentos por materializar una “voltereta” perfecta, perdió un diente.

“Yo veía los videos porque me gustó un esquema de suelo, veía las acrobacias y también las quería hacer, y me puse a intentar y me fui de cara, por eso perdí el diente”, dijo Abbie, entre risas.