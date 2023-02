¿La violencia en el fútbol colombiano tiene freno?

“Lo de Tolú e Ibagué no son hechos aislados, hay que tomar estas situaciones en conjunto con lo que ha venido pasando hace seis o siete años. Independientemente del equipo o la barra, estamos viendo una problemática social. La mayoría de los hinchas del fútbol son buenos seres humanos, quieren gozar del deporte y el espectáculo de su equipo, pero lamentablemente en muchas de esas barras hay pequeños grupos que las han abordado para cometer actos delictivos. Lo de este fin de semana es lamentable. Tenemos una persona fallecida y dos gravemente heridas en Tolú”, agregó.

Lucena, en su rol en la Defensoría del Pueblo, que es encabezada por Carlos Camargo, dice que se viene “articulando el barrismo social con el Ministerio del Interior (en cabeza de Alfonso Prada) y demás autoridades para, de alguna manera, proponer una solución”.

No obstante, admite que no es una tarea sencilla. “Es muy difícil de controlar. Como cualquier problemática social, hay que abordarla desde distintos aspectos. No se puede tener control total de una barra por parte de sus líderes de barrismo social, sus líderes positivos. Se vuelve muy complejo, pero no por eso se debe dejar de luchar en pro de que se puedan disminuir al máximo estas situaciones”, considera Lucena.

El ex ministro señala tres ejes a los que todas las partes involucradas le deben apuntar: “Primero, la sanción a este tipo de delincuentes tiene que ser ejemplar. La Policía, la Fiscalía y las demás instituciones tienen que actuar de manera tajante. Segundo, necesitamos un propósito educativo común para el barrismo social de este país, ya incluso el año pasado estaba listo un proyecto en el Ministerio de Deporte para que los líderes del barrismo social pudiesen generar proyectos culturales de emprendimiento y pedagogía que los ayude a ellos a resolver muchos problemas en sus entornos. Eso hay que seguirlo abordando y apoyando desde los medios de comunicación y las diferentes instituciones. Tercero, cada uno de los equipos debe empezar a entender que sus barras hacen parte integral de la actividad deportiva. No puede ir el equipo por un lado y las barras por el otro. Si bien es cierto que es una responsabilidad que los equipos no se pueden echar ciento por ciento al hombro, deberían sí empezar a hacer acciones tendientes para que tanto barristas como equipos generen fórmulas de solución a la conflictividad”.