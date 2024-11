Radamel Falcao García pudo cumplir su deseo de jugar con el equipo de sus sueños y el que siempre siguió, que es Millonarios.

Además de cumplir su anhelo era la oportunidad para que lograra el récord del jugador con más goles en Colombia, y lo logró.

Falcao debía llegar a los 347 goles oficiales y así superar a Víctor Hugo Aristizábal, quien tenía el récord desde que se retiró en el año 2007 con Atlético Nacional.

¡𝐒𝐢, 𝐬𝐢, 𝐬𝐢! ¡𝐄𝐥 '𝐓𝐢𝐠𝐫𝐞' 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐌𝐀́𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎́𝐑𝐈𝐂𝐎! ⚽🔥@FALCAO rompió el récord del máximo anotador colombiano de la historia 👏



𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 goleador, qué orgullo que juegues en nuestro FPC 💙🤍… pic.twitter.com/Q4fElEMNb0 — DIMAYOR (@Dimayor) November 15, 2024

Aunque las lesiones lo han afectado, lo cierto es que García suma 2 goles con los azules de Bogotá en 10 partidos en los que ha participado.

El primer gol con Millonarios lo hizo contra Patriotas de Boyacá, en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio, el pasado 2 de septiembre del 2024 por marcador de 3-0.

🇨🇴Falcao García tendrá la dura misión de sostenerse como máximo goleador histórico colombiano del fútbol profesional mundial. Candente está la batalla por quedarse con este descomunal récord:



3⃣4⃣7⃣ Falcao García

3⃣4⃣6⃣ Víctor Aristizábal

3⃣4⃣3⃣ Dayro Moreno

3⃣3⃣7⃣ Carlos Bacca pic.twitter.com/hMj5mLUnY1 — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) November 15, 2024

“Llevo muchísimo tiempo soñando esto, me tocó irme del país muy joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Cuando hice el gol, no sabía qué hacer, no lo había planificado, pero puedo decir que fue muy emocionante y me siento como un niño cumpliendo ese primer sueño que tenía”, dijo Falcao.

El segundo con el que logró el número 347 oficiales en su carrera, fue contra Boyacá Chicó en el mismo estadio, el pasado jueves 14 de noviembre del 2024.

La celebración fue más significativa esta vez para el samario, pues cerró la goleada 5-1 en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2-2024.

El gol con el que @FALCAO pasó a convertirse en el máximo goleador colombiano del fútbol profesional (347)



Leyenda 👏✅pic.twitter.com/ozx8nqlft6 — Tito Puccetti (@titopuccettic) November 15, 2024

Asimismo, Alberto Gamero, también nacido en Santa Marta, reconoció el esfuerzo de Falcao para buscar su segundo gol.

“Es un jugador que lo merecía, lo viene buscando, el partido pasado también lo buscó bastante. Hoy lo consiguió y la satisfacción no solo es para él, es para todos, para que estemos todos en puntica de pies”, expresó Gamero.

💙💚“Víctor Hugo Aristizábal es uno de los referentes de mi generación. Es un orgullo alcanzarlo en goles”



🗣️Las declaraciones del ‘Tigre’ Falcao, tras su primero grito de gol con la camiseta de Millonarios, en la victoria vs Patriotas



📻#ElVbarCaracol pic.twitter.com/qQfCC5knj4 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 2, 2024

Así con este resultado García supera por un tanto a Víctor Hugo Aristizábal, pero muy de cerca seguido por Dayro Moreno del Once Caldas y Carlos Bacca del Junior de Barranquilla.

Falcao García: 347 goles (Lanceros Boyacá, River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano, Millonarios, Selección Colombia)

Igualmente, ‘El Tigre’ es el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia, puesto que ocupa desde el año 2023 cuando tuvo su última convocatoria.