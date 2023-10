Colombia 2, Uruguay 2: pudo ser para cualquiera

Sí, pudo ser mejor… o peor. La verdad es que Colombia anduvo entre la derrota y la victoria ante Uruguay, este jueves en el estadio Metropolitano. El empate 2-2 terminó siendo lo más justo en un partido en el que ambas selecciones desperdiciaron una buena cantidad de opciones de gol para cambiarle la historia al resultado final.

El juego fue cambiante y estuvo para cualquiera de lo dos.

Los primeros 30 minutos de Colombia fueron titubeantes. Más de sufrimiento que de goce. Se padecía con la terrible imprecisión de Jhon Arias, Wílmar Barrios y Dávinson Sánchez, que no atinaban a rechazar o a poner un pase correctamente.

Rifaron varios balones y Uruguay estuvo a punto de marcar. Afortunadamente Camilo Vargas estaba en su tarde y ahogó el grito de gol en un mano a mano con Rodríguez, en una osada salida ante un pelotazo para Darwin Núñez y en un remate de Pellistri.

Uruguay también falló y desaprovechó varias posibilidades que le brindó la zaga local. Sus jugadas en el último tramo resultaron desafinadas.

De no ser por Vargas y las malas decisiones e inexactitud de los visitantes en varias aproximaciones, el marcador del primer tiempo hubiese sido decepcionante.

Colombia solo se había acercado con verdadero peligro a través de un remate de Uribe, tras buenos pases de Luis Díaz y Borré.

Nández y Araújo no le daban respiro al guajiro y bloquearon todos sus intentos. A Arias no le salía una, Borré cumplía más tareas de sacrificio que de ataque y James Rodríguez caminaba la cancha sin trascendencia hasta que se inspiró, evidenció su calidad técnica, que por momentos se sobrepone a su estado físico, y anotó un golazo que estalló la alegría en el ‘Metro’.

Cuando Colombia luchaba en su mar de equivocaciones, James sacó a flote una de las jugadas que protagonizaba en sus mejores momentos y puso el viento a favor.

Uribe casi anota el segundo en el cierre de la etapa inicial, pero Santiago Mele, el arquero de Junior que fue titular ante la lesión de Rochet, se lo impidió.

Uruguay, que pasó a jugar con tres en el fondo, salió con todo en el segundo tiempo y en el primer minuto el recién ingresado, Mathías Olivera, aprovechó un tiro de esquina para marcar de cabeza.

Se echó de menos la autoridad de Yerry Mina en el juego aéreo. Los charrúas se envalentonaron y parecía que le daban vuelta al marcador, incluso Vargas tuvo que intervenir en un remate rasante de Maxi Araújo, pero Luis Díaz sacó su garra, recuperó una pelota y armó la jugada que terminó con el gol de Mateus Uribe.

El gol se gritó con algo de suspenso por una mano previa de James Rodríguez que el árbitro interpretó como no intencional.

El 2-1 le dio aire a Colombia y Uruguay se veía ahogada con el calor y la humedad. Luchito tuvo el segundo, pero lo mandó a las nubes. James y Arias también, pero lo chocaron en los palos. Fue el mejor momento de los nuestros. Estaba más cerca el tercero que el empate visitante.

No obstante, no se puede subestimar la garra charrúa. Los cambios de Colombia no llevaron mejoría. Richard Ríos, por ejemplo, no aportó lo mismo que venía dando Uribe.

En la agonía del juego, en un grave descuido, un pelotazo toma solo a Maxi Araújo. El delantero fue derribado claramente por Vargas, el árbitro sancionó penalti y le mostró la segunda amarilla al portero y por ende la roja.

Darwin Núñez ejecutó y decretó el 2-2 definitivo. Ya Colombia no tenía fuerzas para buscar el tercero. Solo se aproximó en un cabezazo de Dávinson que atenazó Mele.

Lástima que se escaparon los tres puntos. Pero al menos, en vista del cambiante contexto del juego, se rescató uno. La realidad es que el triunfo pudo ser para cualquiera.

MINUTO A MINUTO

15. Sorpresivo pase de Luis Díaz que hacía el centro, Borré la cede de primera y Uribe saca un riflazo que pasa zumbando el palo derecho de Mele.

16. Camilo Vargas salva providencialmente ante mano a mano con Rodríguez.

30. Contragolpe de Uruguay que finaliza con un remate de Pellistri que Camilo Vargas ataja.

34. Gol de Colombia. Borré emprende una jugada de ataque por derecha, la cede a Arias y el lateral derecho pone un centro que encuentra a James Rodríguez dentro del área. El volante detiene la pelota y dispara un balazo que dejó sin chance a Mele.

42. Un planchazo de Araújo impide que Luis Díaz termine de rematar ante el cuidapalos.

45. Nicolás De La Cruz remata mal de media volea un rebote que le quedó servido tras rechazo corto de Cuesta.

45+3. Mele salva ante un centro venenoso que Uribe cabeceó con destino de gol.

46. Gol de Uruguay. Tiro de esquina y cabezazo de Mathías Olivera en el segundo palo.

49. Vargas rescata su portería ante remate rasante de tras eludir a Sánchez.

51. Gol de Colombia. Luis Díaz lucha y recupera una pelota, avanza con su habilidad y pone un pase por derecha a Santiago Arias, quien manda un centro que roza en una mano de James antes de que le llegue a Mateus Uribe. El volante la paró y la acomodó a un costado con contundencia.

59. Gran pase de Arias y Luis Díaz desperdició solitario ante Mele. Pateó demasiado arriba.

62. Pase de Díaz y tiro de James que pega en el palo izquierdo de Mele.

63. Arias define por encima y estrella el balón en el travesaño.

78. Maximiliano Araújo remata muy arriba una pelota que le quedó en bandeja frente a Vargas.

86. Penalti a favor de Uruguay. Pase largo que encuentra solo a Maxi Araujo y Vargas le comete penalti. Tarjeta roja para el cancerbero.

90. Gol de Uruguay. Darwin Núñez ejecutó al ángulo superior izquierdo de Montero.

90+2. Disparo de Olivera que pasa cerquita del palo derecho de Montero.