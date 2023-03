Las palabras de Borré tras su golazo al estilo Supercampeones

El partido, el segundo de los nuestros en las dos fechas Fifa (el primero se empató 2-2 con Corea del Sur), se encontraba igualado 1-1.

Kaoru Mitoma puso a ganar a los anfitriones a los 3 minutos de juego, mientras Jhon Jáder Durán, a los 33, había conseguido la igualdad.

Luego apareció Borré, que venía de una larga mala racha sin anotar, para redondear una acción al estilo de Supercampeones, que es reflejo de la imaginación de los japoneses.

Gran trabajo de equipo. Feliz por el gol con mi Sele



Amazing work from the team. Very happy with the goal pic.twitter.com/vnWkzvbaAL