Colombia sí contará con Reynaldo Rodríguez en el Clásico Mundial

Los cuatro juegos de los nuestros en el estadio Chase Field en Phoenix (Arizona): sábado 11 de marzo, 2:30 p.m., Colombia vs. México; lunes 13 de marzo, 2:00 p.m., Colombia vs. Gran Bretaña; martes 14 de marzo, 2:00 p.m., Canadá vs. Colombia; miércoles 15 de marzo, 9:00 p.m., Estados Unidos vs. Colombia.

El equipo piloteado por Jólbert Cabrera encarará antes dos compromisos de preparación. Uno ante los Atléticos de Oakland, el miércoles 8 de marzo, a las a 3:05 p.m. (hora colombiana), en Mesa, Arizona.

El otro enfrentamiento será contra los Medias Blancas de Chicago el jueves 9 de marzo, a las 3:05 p.m., en Glendale, Arizona.