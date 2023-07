Colombia 2, Alemania 1: ‘La Amarilla’ hace historia en el Mundial Femenino

Tras un primer acto con pocos remates, en el que Colombia aguantó el dominio alemán y jugó contra la potencia de tú a tú, Linda Caicedo se inventó en el arranque de la segunda parte un golazo que dejó tocada a una inofensiva Alemania que, pese a que no estuvo acertada en ataque, logró igualar en los minutos finales un choque que decantó ‘in extremis’ Vanegas.

El inicio de partido entre alemanas y colombianas no pudo estar más igualado. Con dos estrategias muy diferenciadas, Alemania trataba de controlar desde la posesión, el orden táctico y el dominio del balón, mientras que Colombia quería recuperar el esférico para salir rápido al contraataque con la garra que caracteriza a las jugadoras de nuestro país.

Las primeras llegadas peligrosas fueron de color tricolor con la mejor ocasión de Mayra Ramírez, pero su testarazo se marchó desviado a los ocho minutos de juego, tras una acción desde el saque de esquina.

La selección germana no daba tregua a Colombia, que apenas tenía el balón y se vio encerrada en su campo. Alemania dominaba y dominaba, pero no transformaba su posesión en peligro cuando llegaba a unos últimos metros en los que no lograban conectar con una solitaria Popp, que era muy vigilada por todas las jugadoras del combinado patrio.

Pero Alemania, que quería asegurarse la clasificación a octavos de final, fabricó una triple ocasión en el minuto 21, que desperdició Magull cuando estaba sola en el área con un fallo impropio al rematar.