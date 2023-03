“Es verdad, estamos casi en cero con los Juegos Panamericanos”: Ciro Solano

“Con la nueva ministra hemos tocado el tema, hemos avanzado, y en los próximos días vamos a tener la primera reunión. Daremos a conocer a los medios las conclusiones sobre este tema tan importante para Barranquilla, el Atlántico y, por supuesto, para el país”, aseguró Ciro Solano.

El presidente del COC reconoce que las declaraciones de Neven Ilic son una clara alerta y representan la posibilidad de que Barranquilla pierda la sede de estos relevantes juegos, los segundos en importancia para el continente americano después de los Olímpicos.

“El riesgo siempre existirá cuando hay incumplimiento, pero creo que en Neven todavía tiene confianza en Colombia. He venido hablando con él y le he pedido un compás de espera, es lo necesario. Personalmente tengo confianza, el mismo presidente Petro, en dos oportunidades, en reuniones donde yo he estado presente, ha manifestado el respaldo a los Juegos y la nueva ministra se comprometió en revisar el tema. Tengo fe que las cosas se van a solucionar”, comentó Solano.

“Tengo la mejor impresión de la señora ministra. Desde el punto de vista profesional es una persona que fundamenta todo en el diálogo. Conversando se solucionan todos los inconvenientes para llegar a un acuerdo. He visto interés de ella en empaparse del tema, sólo tiene 8 o 9 días de haberse posesionado. He hablado con sus asesores de cabecera. Tengo la fe que las cosas se van a solucionar, obviamente hay que mirar el tema, eso lo hace cualquier administración nueva, es lógico. Todo eso se hace dialogando con los actores y ya sabe que la Alcaldía, la Gobernación y el Comité Olímpico Colombiano son actores principales. El gobierno nacional también es actor principal”, puntualizó.