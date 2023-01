Óscar Sevilla se solidariza con el colombiano ‘Supermán’ López

"Tengo 46 años y soy consciente de que me queda menos en el ciclismo, pero sigo disfrutando como profesional y tengo ilusión. Disfruto ayudando a los más jóvenes, transmitirles mi experiencia. Aún no me cuesta viajar ni entrenar, al contrario, me levanto todos los días con ganas de entrenar. Cada día el cuerpo baja el rendimiento un poco más, pero me siento bien, competitivo", explicó Sevilla momentos antes del comienzo de la etapa en San Juan, bajo un sol atorrante.

Una cosa que tiene clara Óscar Sevilla es que seguirá vinculado al ciclismo cuando cuelgue la bicicleta, tal vez como director.

"Me gustaría ser director en el futuro. El ciclismo es mi mundo y es un deporte que me ha dado mucho, y al que debo mucho. Quiero seguir vinculado a él. No pienso en mi futuro, quiero disfrutar al día, no se si será mi ultima Vuelta a San Juan, lo que puedo asegurar es que me siento como un niño con el regalo de Reyes, voy mes a mes", comentó.