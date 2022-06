Chelo De Castro: un pedazo de 102 años de vida y de 75 como periodista

Don Chelo era un madrugador empedernido y liberaba una energía admirable. Hasta que los achaques propios de la vejez se lo permitieron, estuvo activo en los medios. Se levantaba como a las 5 de la mañana, se bañaba, se cambiaba y caminaba algunas cuadras para tomar una buseta que lo dirigía rumbo a Uniautónoma Stereo, donde emitía su programa Desfile Deportivo, de 7:30 a 8 am.

Luego salía disparado, también en buseta, hacia EL HERALDO. Allí, durante sus mini charlas y mientras escribía, se podía apreciar su vitalidad y gran lucidez mental, aunque se le escapara el dato exacto sobre el número de sus nietos o el del día de junio en que se inició su carrera, tampoco era computador.

“Yo tengo un sentido de la disciplina, siempre la he tenido, y además llevo una vida austera, yo soy un tipo que me he quitado los vicios que siempre me cayeron, me los he quitado con voluntad de ‘racamandaca’”.

En sus años mozos, el licor y los cigarrillos eran acompañantes de las noches de Chelo, pero la responsabilidad con sus hijos sentenció la despedida de ambos.

“Yo mandé una hija mía que tenía 16 años para Bogotá, había terminado su bachillerato en el Colegio El Prado, la idea era buscar un cupo en una Universidad. Al otro día me llamó y me dijo: presenté examen en la Universidad y fui aprobada, voy a estudiar optometría. Apenas colgué me puse a pensar: a los 5 años esta niña necesita que yo le tenga montado su gabinete de óptica, y yo fumándome dos paquetes y medio de cigarrillos todos los días. No joda yo tengo que dejar este maldito vicio ya, llegué a La Voz de la Patria por la mañana y le dije a los tipos que estaban ahí, sacándome los dos paquetes de cigarrillos y la caja de fósforos, ¡no fumo más! Y así fue. Con el trago, lo mismo, lo mandé pa’l carajo, ¡fuera con esa vaina!”.

Esa gran voluntad y firmeza de guayacán es la que tuvo a don Chelo mirando a todos desde arriba, con el orgullo y honor de tener encima 75 años en el periodismo deportivo, un logro sin par y difícil de igualar, que hizo que la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) lo reconociera como “el periodista deportivo más longevo del mundo” en 2017 y posteriormente le entregara el premió ‘una vida en el deporte’ en 2021.

Con su nombre fue bautizado el Polideportivo de la Universidad del Atlántico, merecidamente recibía el reconocimiento de la gente y en su vitrina no cabía una condecoración más. Sin duda deja una huella indeleble en sus 102 años de vida, de los cuales 75 dedicó al periodismo deportivo.