Chaves y Urán, “motivados” para destacar en la Vuelta

Los colombianos Esteban Chaves y Rigoberto Urán serán, junto al británico Hugh Carthy, las bazas del EF Education en la Vuelta que comienza este viernes en Utrecht (Países Bajos), en la que tratarán de buscar un buen puesto en la general y un triunfo de etapa.

La Vuelta será la primera grande de Esteban Chaves, de 32 años, con los colores de EF Education, y tratará de reeditar el tercer puesto de 2016 en su séptima participación. Desde el Tour de 2021, el ‘Chavito’ no compite en una prueba de 3 semanas.

“Hace tiempo que no hago una gran gira, y esta es especial. Me emociona correr la Vuelta, me trae buenos recuerdos y tenemos un muy buen equipo este año. Será mi estreno con el EF Education-EasyPost, y eso Esto me pone un poco nervioso, pero por otro lado, también me da mucha motivación y me anima a dar lo mejor”, señaló el ciclista de Bogotá.

Por su parte, Rigoberto Urán, con dos segundos puestos en el Giro y uno en el Tour, espera a sus 35 años demostrar que aún le queda mucho ciclismo en las piernas, en una temporada complicada, en la que sufrió el Covid. Su futuro, además, se decidirá después de la Vuelta.

“No estuve en mejor forma en el Tour ni en el comienzo de la temporada, con algunos días malos y caídas, así que necesito algo de suerte. Ahora me siento bien, motivado, la Vuelta será especial porque sé que no habrá muchas más oportunidades para mí a mi edad”, dijo Urán.

La ronda española reta a Urán a lograr un triunfo de etapa, objetivo que sí ha conseguido en Tour y Giro.

“La Vuelta es la única gran vuelta en la que no he ganado una etapa ni he subido al podio. Después del Tour, me sentí fuerte y he estado entrenando mucho en casa, así que estoy en buena forma. Si estoy aquí es porque me siento bien y porque quiero dar lo mejor de mí para el equipo”.