César Farías se fastidia por pregunta que le han hecho “17 veces”

Las cinco jornadas que tiene América sin ganar, han generado algo de tensión en el equipo escarlata y en su entorno. Su propio técnico, César Farías, que ya tiene más presión encima, sintió algo de fastidio en la rueda de prensa que concedió en la mañana de este jueves en la sede del club.

Previo al juego contra Deportivo Pereira, este sábado, a partir de las 6:10 p.m., en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda, el venezolano afrontó a los medios de comunicación y protagonizó una picante intervención en la que involucró al jugador Jáder Quiñones.

El encuentro se desarrollaba con normalidad hasta que David González, periodista de JM Deportes, empezó su interrogante: “Profe, quiero preguntarle por un jugador muy puntual, Jáder Quiñones, que en temporadas pasadas…”.

“¡Jáder! ¡Jáder!”, interrumpió Farías llamando al joven jugador a la mesa donde atendía a los reporteros.

“Ven para que le empieces a responder tú mismo, que ya sé por dónde van. Yo te voy a preguntar a ti como si fuera periodista, no te preocupes”, le dijo Farías a su pupilo antes de que el comunicador continuara con su interrogante.

“En temporadas pasadas vimos al jugador en su posición habitual, la de extremo izquierdo o a veces cambiando sobre extremo derecho…”, alcanzó a decir González. Farías lo volvió a detener.

“No, no, ya va. No mal informemos. ¿Usted jugaba extremo izquierdo o interior?”, le preguntó Farías al jugador.

“Interior izquierdo”, respondió Quiñones.

“¿Y de interior terminaba de puntero en el desarrollo del juego?”, interrogó el DT. El jugador asintió y el periodista trató de retomar la pregunta, pero Farías siguió hablando.

“Voy, voy. Porque le estamos diciendo una cosa que no es verdad a la gente. Y le tenemos que decir la verdad. Jugaba un 4-3-3 de volante por izquierda. Y entonces, cuando hacían la apertura de juego, descendía el puntero adentro y él pasaba allá (a la banda). En un ascenso y un descenso que siguen haciendo en el juego ellos todavía”, comentó Farías antes de seguir con un mini cuestionario a su dirigido.

-¿Dónde tiraste el centro para el autogol?

-Por la izquierda.

-Ah, por la izquierda. ¿Y dónde recibiste la tarjeta? ¿De interior o en la banda?

En la banda.

“Yo voy porque sé a dónde va tu pregunta, me la han hecho 17 veces”, expresó Farías.

“No, no, no he terminado la pregunta”, se defendió el periodista.

“Sí, hágala, pues, por respetuoso. Pero me parece un irrespeto también que todas las veces que venga yo, tenga que responder de algo que él ni siquiera jugó el partido pasado. Que además yo le estudié toda la raíz, él jugó en Boca Juniors (de Cali), en esa posición de doble 5. Y jugó en Quindío la misma posición. Que tiene más partidos en el fútbol profesional en esa posición, que en la posición que dicen que juega de puntero izquierdo, que en realidad no jugó. Y está en todo el relato. Entonces, si lo tengo que aclarar en cada rueda de prensa, pareciera que también me faltan al respeto a mí, porque lo que digo no está bien. Entonces, al final yo tengo que decidir. No decide el que piensa que juega él en una posición u otra”, remató Farías.

El periodista pudo concluir su cuestionamiento incluyendo al volante argentino Franco Leys, en medio del enojo de Farías, que le volvió a contrapreguntar.

Después de unas extensas palabras, Farías concluyó: “¿Saben cuál es el problema? Que como yo no le atiendo el teléfono a nadie, estoy aquí y salgo tarde de acá, estoy ocupado en la tarde, después voy a mi casa a ver los partidos, porque si algo bueno tiene el fútbol colombiano es que no te aburre, están todos los días los partidos y los tienes que analizar. Este es un club bastante exigente, tengo reuniones casi a diario con la presidenta. No tengo tiempo para relaciones públicas, y como no soy simpático, esa es la doble situación”.

La rueda de prensa había empezado con una pregunta que pretendía saber los cambios de jugadores y de sistema que Farías estaba pensando para el compromiso ante Deportivo Pereira.

El timonel extranjero respondió en son de broma: “¿Te puedo hacer una pregunta sana? ¿Te mandó Leonel (Álvarez)? No te puedo responder eso, pierde la sorpresa”.