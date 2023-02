Esto dijo el presidente del Tolima sobre la agresión a Daniel Cataño

“No puede ser que a mí me peguen y por eso voy y pego. No estoy de acuerdo con quienes se solidarizan con Cataño. En realidad no puedo estar de acuerdo con las insinuaciones del equipo visitante (Millonarios) en donde dice que juguemos, pero que el árbitro le quite la sanción a Cataño”, mencionó

“No me solidarizo ni con el muchacho, ni con Cataño. Tampoco con los gestos que hizo Daniel antes del partido, ni con la premisa de Millonarios de que había o no garantías. La opción de jugar no la aceptaron. Nadie dijo que no había garantías, la Policía aseguró lo contrario”, agregó el actual presidente del Tolima.