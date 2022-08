Caroline García y Borna Coric, reyes en Cincinnati

La francesa Caroline García se coronó este domingo campeona del torneo WTA 1.000 de Cincinnati, al imponerse por 6-2 y 6-4 a la checa Petra Kvitova en la final.



García, número 35 del mundo y procedente de las clasificaciones, necesitó una hora y 42 minutos para tumbar a Kvitova, número 28 y doble campeona de Wimbledon en su carrera.



La francesa, que ya había ganado a Kvitova en Cincinnati en 2015, conquistó el décimo título de su carrera en el circuito WTA, el tercero en 2022 tras los de Bad Homburg y Varsovia.



Es la cuarta francesa desde 1980 en romper la barrera de los diez títulos en su palmarés, después de Amelie Mauresmo (25), Mary Pierce (18) y Julie Halard (12).



Sucede en la lista de ganadores de este torneo a la australiana Ashleigh Barty, que triunfó el año pasado contra la suiza Jil Teichmann.



García, la primera clasificada en alcanzar la final de un WTA 1.000 desde 2009, es la primera en conquistar un título en el circuito femenino pasando por las clasificaciones después de que lo lograra la británica Emma Raducanu el año pasado en el Abierto de Estados Unidos.



Para Kvitova, campeona este año en Eastburne, fue la primera derrota contra una francesa después de once triunfos consecutivos.



La checa llegaba a esa cita con un balance de cinco victorias por tres derrotas frente a García, a la que había vencido en Madrid y en Miami en 2019.



García, que llegaba a esta final tras acumular trece horas en pista en Cincinnati, puso el encuentro cuesta abajo con un arranque agresivo, en el que se escapó rápidamente 4-0, al aprovechar dos de sus tres primeras bolas de rotura.



La francesa, de 28 años, tuvo el mérito de anular las oportunidades de 'break' concedidas a Kvitova (cuatro de cuatro) y se llevó el primer parcial por un sólido 6-2 en menos de cuarenta minutos.



Kvitova, que había anulado una bola de partido en la primera ronda contra Jil Teichmann, no se sentía cómoda en pista y se le vio moverse con dificultad al final del primer parcial.



Esas molestias se agudizaron al comienzo del segundo, cuando la checa volvió a entregar su saque y, tras el segundo juego ganado por Garcia, pidió asistencia médica.



Se fue directamente a los vestuarios para recibir terapias y regresó a los diez minutos para reanudar la competición. García intentó no perder ritmo y siguió practicando el saque a la espera de que su rival regresara.



Kvitova creció y llegó a tener tres bolas de rotura con el 2-3 en el luminoso, pero García logró anularlas y se abrió el camino hacia un 6-4 que le entregó la corona en Cincinnati.



Fue su victoria número 27 desde el pasado junio, lo que le convierte en la jugadora más ganadora del circuito en los últimos tres meses de competición.



Su victoria se produce a ocho días de que comience en Nueva York el Abierto de Estados Unidos.



Anteriormente, a partir de este lunes, García competirá en Cleveland.