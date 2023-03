Angie Valdés y Jenny Arias, a un oro de la gloria

Todos a madrugar. El Comité Olímpico Colombiano (COC) transmitirá en su canal de Youtube oficial las finales del Campeonato Mundial de Boxeo. El directo iniciará desde las 7:00 a.m., pero el duelo de Jenny Arias no comenzará sino hasta las 7.40 a.m., ante la taiwanés Huang Hsiao-wen. Por su parte, Angié Valdés saltará al cuadrilátero a las 8:00 am., contra la brasileña Beatriz Ferreira.

La narración será llevada por el periodista Edwin Tuiran Ruiz y los comentarios por el presidente de Acord Atlántico, Estewil Quesada.