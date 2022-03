Bruno, el hijo de la ‘Titi’ que se destaca en el motocross

“Es un logro sumamente importante en este medio, porque es una carrera muy exigente y con terrenos muy complicados. Pero Bruno es un niño súper competitivo, me veo mucho en él, sacó la vena artística de la mamá (risas). A todos mis hijos —Ivanna (17 años), Carlota (14) y Bruno (8)— les he inculcado la práctica del deporte, incluso todos los practican, y compiten, pero Bruno es al que veo más metido en el cuento, asumiendo intensamente ese rol de competir, de querer ganar, de disfrutar de cada campeonato. Mis otras dos hijas también lo disfrutan, pero él siempre quiere ganar, le encanta competir. Bruno está corriendo desde los cuatro años, pero compite desde hace dos, y ha sido toda una aventura, porque siempre quiere superarse, y lo está logrando. Ya ha alcanzado varios primeros y segundos puestos en válidas locales”, dice orgullosa la ‘Titi’, que se ha subido en varios podios de motocross en los Estados Unidos, llegando a ser subcampeona el año pasado en La Florida.

Pero si hay algo que disfruta Stephanie es el poder compartir esa pasión con su hijo al mismo tiempo, porque compiten juntos, cada uno en su categoría.

“Este es el primer Nacional que corremos juntos y no sabes la felicidad que eso me da. Yo quedé cuarta y él quedó primero. Como yo también corro, entonces tanto Bruno como mis otras dos hijas entrenan conmigo, viajan conmigo. Es más, te cuento que compré como una casa andante para poder ir a las diferentes válidas en familia. Eso hoy en día casi no se ve, que toda la familia esté metida en la misma sintonía, porque hasta mi esposo le gusta esto, tiene su moto y practica. También compramos como una finca pequeña, donde practicamos. En fin… esta ha sido una linda experiencia que la vida me está regalando y que estoy disfrutando al máximo junto a ellos”, asegura la participante del ‘Desafío 2009’.

Para Bruno no hay otra referencia deportiva que su madre, a la que espera emular en el motocross y a la que admira por lo que logró en el BMX, deporte donde era la ‘Mariana Pajón’ de los años 90.

“Él conoce todo mi historial. Él dice que quiere ser como yo, campeona como yo. Tanto él como mis otras dos hijas han visto mis trofeos, mi mamá me hizo como 20 álbumes de fotos y a ellos les encanta verme ahí y tratan de emular ese tipo de cosas. Y bueno, ahí vamos, feliz que ellos hayan heredado ese amor por el deporte. Todos montan moto, todos tienen sus equipos, pero la parte competitiva que tengo yo, que es algo que sale desde adentro, porque ya uno viene con eso, lo tiene Bruno. Este niño no ve la hora de montarse en la moto y ya ha empezado a ganar sus primeros trofeos nacionales, algo que me llena de orgullo”, concluyó.