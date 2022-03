Brasil pide una solución definitiva para el partido suspendido con Argentina

El coordinador de la selección brasileña, Juninho Paulista, pidió este viernes a la FIFA que termine de definir cuándo y dónde deberá jugar la Canarinha el partido con Argentina de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar que fue suspendido en septiembre.



"Esperamos una resolución en breve porque, sí, dificulta nuestra planificación" para Catar 2022, dijo Paulista en una rueda de prensa en la que se divulgó la convocatoria para los dos últimos partidos de las eliminatorias mundialistas contra Chile y Bolivia.



Recordó que la FIFA ordenó concluir el encuentro, suspendido a los pocos minutos del pitido inicial por las autoridades brasileñas después de que varios jugadores argentinos incumplieran el protocolo anticovid, pero lamentó que "aún no hay una fecha oficial" para el mismo.



En este marco, Paulista explicó que tienen abierto un "pleito" con la FIFA para intentar que ese partido de las eliminatorias se convalide con el duelo que ya tenían programado en junio con la Albiceleste, por compromisos contractuales con la empresa tenedora de los derechos de emisión de los amistosos de ambos equipos.



El objetivo de Brasil "es que sólo haya un partido, que se junte el amistoso con el de las eliminatorias, pero aún no está definido", expuso el exjugador brasileño.



Asimismo, el exjugador del Atlético de Madrid adelantó que están negociando los amistosos que jugarán en la ventana FIFA de junio y que le servirán a Brasil de preparación para el Mundial de Catar, que se celebrará desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre.



"Los adversarios de junio están bien encauzados, pero no los diré aquí porque aún no están cerrados. Es una tendencia jugar en Asia, hasta por las dificultades de las otras confederaciones", que tienen un calendario muy cerrado, apuntó.



Brasil se medirá el 24 de marzo a Chile en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y cinco días después se enfrentará a domicilio con Bolivia para poner fin a unas eliminatorias que han sido un paseo para la Canarinha.



El cuadro de Tite, que ya tiene asegurado su billete a Catar, es líder invicto con 39 puntos y un balance de doce victorias y tres empates, a falta de disputar ese compromiso pendiente con Argentina, que también ya tiene garantizada su presencia en el próximo Mundial.