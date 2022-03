“Siempre estoy dispuesta para representar a Colombia y al Atlántico”

R.

Yo estudié en La Normal Superior La Hacienda desde quinto hasta octavo grado. Allí verdaderamente me enamoré. Tenía como 10 años. Era una niña muy alta, gordita y que no se sabía mover. Sin embargo, tengo que darle muchas gracias al profesor Luis Carrera por ver potencial en mí. Él me entrenó y tuvo demasiada paciencia conmigo. A él le dedico todo lo que he conseguido. Representé al Atlántico varios años, aunque tuve que trasladarme para la ciudad de Medellín.