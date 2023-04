Bayern no pasa del empate antes de recibir al City por la Champions

El Bayern Múnich no pasó este sábado de un empate en casa 1-1 ante el Hoffenheim en un partido en el que creó poco peligro ante la portería rival en la primera parte y en la segunda dispuso de ocasiones de gol que no supo aprovechar.



El único tanto del Bayern lo marcó un defensa, Benjamin Pavard, un síntoma de los problemas para definir por los que está pasando la delantera del conjunto bávaro, sobre todo en los partidos en los que ha sido baja Eric-Maxim Choupo-Moting



El Bayern tuvo dificultades para traducir su ventaja en la posesión de la pelota y un claro dominio territorial en llegadas al área y se encontró con demasiada frecuencia con una pierna o con la cabeza de un jugador del Hoffenheim cuando intentaba el último pase.



En la primera parte el Bayern sólo remató en tres ocasiones en dirección a puerta. Dos veces desde media distancia, por medio de Benjamin Pavard en el minuto 5 y Serge Gnabry en el 36’, y otra vez, en la jugada del gol, dentro del área.



El tanto llegó en el minuto 16 y fue una jugada en la que el azar tuvo un papel importante. Tras un saque de esquina lanzado por Joshua Kimmich desde la derecha y un rebote, Kingsley Coman intentó un remate desde más de 20 metros de distancia y el balón le llegó a Pavard, que definió con un punterazo entre las piernas del meta Oliver Baumann.



Tras el descanso, el Hoffennheim empezó a mostrarse más ofensivo y el Bayern empezó a tener más espacios. En los primeros minutos de la segunda mitad, tuvo dos llegadas al contragolpe con remates de Coman y de Leroy Sané.



Pero el Hoffenheim también empezó a generar oportunidades de gol. En el minuto 55 Paverl Kaderabeck tuvo el empate en sus pies al recibir un centro desde la izquierda dentro de área, pero remató alto, y poco después Angelo Stiller cabeceó desviado después de un despeje con los puños de Yann Sommer.



El Hoffenheim buscaba el empate y lo encontró con un gol de falta de Kramaric en el minuto 71.



El Bayern tuvo ocasiones para sumar los tres puntos, además de un gol anulado a Pavard por fuera de juego. Gnabry firmó dos remates, ambos desviados, desde buena posición y Mahyis Tel inventó un disparo desde un ángulo difícil que Baumann paró con los puños.



El Bayern parece atravesar malos tiempos que este sábado, sin embargo, no han tenido consecuencias graves. Mantiene el liderato gracias a que el Dortmund tampoco pasó de un empate ante el Stuttgart.