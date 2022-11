Barranquilleros quedan campeones en campeonato nacional de Valorant

Las semifinales se jugaron al mejor de uno (BO1). LBP derrotó a Norbius Clan, mientras Caraco Enjoyers hizo lo suyo contra Jombles team. De esta forma, el campeón saldría del enfrentamiento entre ambos ganadores.

La gran final se disputó en una partida única con más de 100 asistentes al evento presencial que también llegó a los aficionados de todo el mundo a través de Twitch y TikTok, para celebrar cada una de las jugadas de su equipo favorito.

Los barranquilleros Mateo Rodríguez, Camilo Andrés de León, Samir Rodríguez, Juan Camilo Morales y Santiago Vargas hacen parte del LBP.

Like the Big Players, además de representar a Colombia en la Final Mundial, luchará por ser el mejor del planeta y llevarse un gran premio y la oportunidad de asistir en 2023 como espectador a un evento oficial de Riot de Valorant.