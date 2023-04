Curry, Klay, Davis y Brunson brillaron en otra jornada de la NBA

Con un gran Anthony Davis, Los Ángeles Lakers triunfaron este viernes en el campo de los Minnesota Timberwolves y aceleraron hacia los 'play-in', en una noche de la NBA marcada por el brillo de los 'Splash Brothers' Steph Curry y Klay Thompson, y por los 48 puntos de Jalen Brunson en la victoria de los Knicks.

TIMBERWOLVES 111 - LAKERS 123

Los Lakers ganaron contra los Wolves su quinto partido en los últimos seis y asaltaron la octava plaza en el Oeste, que les permitiría disputar una sola ronda del 'play-in'. Están además a dos triunfos de los Warriors, sextos, que ocupan el último puesto de acceso directo a los 'playoffs'.

Anthony Davis brilló con 38 puntos y 17 rebotes y LeBron James aportó 18 puntos y diez rebotes para unos Lakers que cambiaron radicalmente su rendimiento tras la revolución realizada en los últimos días del mercado de fichajes.

GRIZZLIES 108 - CLIPPERS 94

Los Grizzlies se confirmaron como el mejor equipo de la NBA en casa y remontaron veinte puntos de desventaja en el primer período para tumbar a unos Clippers sin Paul George.

Desmond Bane lideró la victoria con 23 puntos y nueve asistencias en una noche en la que Ja Morant no pasó de los diez puntos. Kawhi Leonard terminó su partido con doce puntos y no disputó la segunda mitad con la mirada puesta en el duelo del sábado contra los New Orleans Pelicans.

CELTICS 122 - JAZZ 114

Apenas 24 horas después de aplastar a los Bucks en Milwaukee con 140 puntos, los Celtics tumbaron a los Jazz en el TD Garden con un nuevo doble doble de Jayson Tatum, esta vez de 39 puntos y once rebotes, tras los cuarenta del Fiserv Fórum.

Para los Jazz, que van alejarse sus opciones de alcanzar la postemporada, Talen Horton Tucker firmó 28 puntos.

CAVALIERS 116 - KNICKS 130

Jalen Brunson firmó la mejor actuación de su carrera, al hundir a los Cavaliers a domicilio con 48 puntos para unos Knicks que suman tres victorias consecutivas y blindaron su quinta posición.

Los Cavaliers perdieron su noveno partido del año en casa (39-9), y siguen luciendo la mejor marca del Este. Los 42 puntos de Donovan Mitchell no fueron suficientes para frenar a unos Knicks sin Julius Randle, dos semanas de baja por una lesión de tobillo.

WARRIORS 130 - SPURS 115

El trío formado por Steph Curry, Klay Thompson y Jordan Poole firmó veinte triples en el triunfo de los Warriors sobre los Spurs. Curry anotó 33 puntos, con siete triples, Thompson aportó 31, con siete tiros de tres puntos, y Poole aportó 27 con seis de trece desde el arco.

Los Warriors alcanzaron a los Clippers en la quinta posición del Oeste, mientras que los Spurs se quedaron penúltimos en la misma conferencia.

SUNS 100 - NUGGETS 93

Kevin Durant firmó treinta puntos, con once de quince en tiros, y Devin Booker aportó 27 en el triunfo de los Suns contra unos Denver Nuggets sin el serbio Nikola Jokic ni Jamal Murray.

Aaron Gordon fue el mejor de los Nuggets, líderes del Oeste, con 26 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

TRAIL BLAZERS 114 - KINGS 138

Tras sellar el billete para los playoffs por primera vez en los últimos 17 años, los Kings ganaron con contundencia en Portland liderado por un Domantas Sabonis de veinte puntos, doce rebotes y ocho asistencias.

Además De'Aaron Fox aportó otro doble doble de veinte puntos y once asistencias.

HORNETS 91 - BULLS 121

Jornada redonda para los Bulls, que triunfaron con contundencia ante unos Hornets lastrados por las bajas de Gordon Hayward, Kelly Oubre, además de LaMelo Ball, y aprovecharon las derrotas de sus rivales en la pugna por los 'play-in', los Toronto Raptors, los Atlanta Hawks y los Washington Wizards.

DeMar DeRozan y Zach LaVine aportaron 23 puntos cada uno para unos Bulls que son décimos, con tres victorias de margen sobre los Wizards, a cinco del final.

NETS 124 - HAWKS 107

Con un Mikal Bridges estelar, protagonista con 42 puntos, los Nets aceleraron hacia la sexta plaza, que da acceso directo a los 'playoffs'.

Tumbaron a unos Hawks en los que Trae Young no pasó de los diez puntos. Dejounte Murray aportó 21, pero los de Atlanta bajaron a la novena plaza, por lo que en este momento se jugarían la primera ronda del 'play-in' contra los Bulls.

76ERS 117 - RAPTORS 110

Los 76ers impusieron su ley en casa ante los Raptors con un doble doble de 25 puntos y doce rebotes de Joel Embiid y otro de 23 puntos y diez asistencias de James Harden. La 'Barba' brilló con quince puntos en un segundo cuarto en el que los Sixers superaron 46-27 a los canadienses.

WIZARDS 109 - MAGIC 116

Se complicaron la vida los Wizards, que pagaron un cuarto período en el que tan solo anotaron trece puntos con una dura derrota frente a los Magic.

El italiano Paolo Banchero dominó con un doble doble de treinta puntos y doce rebotes, con seis asistencias.

PACERS 121 - THUNDER 117

Shai Gilgeous-Alexander regresó con 39 puntos, pero no pudo evitar la segunda derrota de los Thunder en tres partidos a priori accesibles, tras el revés contra los Detroit Pistons y la agónica victoria contra los Charlotte Hornets.

El equipo de Oklahoma puede ser alcanzado este sábado por los Dallas Mavericks, si estos ganan en Miami.

ROCKETS 121 - PISTONS 115

Los Rockets vencieron contra los Pistons un duelo entre colistas del Oeste y del Este, respectivamente, impulsados por los 33 puntos de Kevin Porter y los 32 de Jalen Green.

- Clasificaciones:

. Conferencia Este:

.1. Milwaukee Bucks 55-22

.2. Boston Celtics 54-24

.3. Philadelphia 76ers 51-26

.4. Cleveland Cavaliers 48-30

.5. New York Knicks 45-33

.6. Brooklyn Nets 42-35

.7. Miami Heat 40-37

.8. Atlanta Hawks 38-39

.9. Toronto Raptors 38-39

10. Chicago Bulls 37-40

11. Washington Wizards 34-43

12. Indiana Pacers 34-44

13. Orlando Magic 33-44

14. Charlotte Hornets 26-52

15. Detroit Pistons 16-61

. Conferencia Oeste:

.1. Denver Nuggets 52-25

.2. Memphis Grizzlies 49-28

.3. Sacramento Kings 47-30

.4. Phoenix Suns 41-36

.5. LA Clippers 41-37

.6. Golden State Warriors 40-37

.7. LA Lakers 39-38

.8. New Orleans Pelicans 39-38

.9. Minnesota Timberwolves 39-39

10. Oklahoma City Thunder 38-40

11. Dallas Mavericks 37-40

12. Utah Jazz 36-41

13. Portland Trail Blazers 32-45

14. San Antonio Spurs 19-57

15. Houston Rockets 19-59