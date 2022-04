Arsenal 3, Manchester United 1: Cristiano Ronaldo se queda sin Champions

El Arsenal apareció a relámpagos, los que propinaba un Odegaard inspiradísimo en la frontal. El noruego disfrutó de unos minutos brillantes, coronados con un taconazo espectacular para que De Gea parase a Nketiah el 2-0 y con un balón filtrado que esta vez sí terminó en gol. Con polémica, porque Odegaard filtró la bola para Saka, que fue derribado por Telles, pero pudo dejársela a Nketiah para que definiera.

Sin embargo, el VAR anuló el tanto por fuera de juego y dio penalti a favor del Arsenal por el empujón de Saka. El propio delantero no falló desde los once metros, olvidando sus fantasmas de la final de la Eurocopa.

Con todo de cara para el Arsenal, tuvo que aparecer Cristiano. Centro medido de Matic y remate del portugués delante de la defensa 'Gunner'. Su gol número 100 en la Premier con el United, siendo el cuarto jugador en conseguirlo, junto a Wayne Rooney, Ryan Giggs y Paul Scholes.

Cuando no apareció Cristiano fue en el momento crucial de la segunda mitad. Penalti a favor del United por mano de Tavares en un córner y la pelota la cogió Bruno Fernandes, que pateó el penal al palo. No es la primera vez esta temporada que estando Cristiano en el campo tira Fernandes, y no es la primera vez que falla.

El error no desanimó al United, que vio un gol anulado a Cristiano por fuera de juego milimétrico y un palo de Diogo Dalot antes de que cayera el 3-1, propiciado por otro fallo de Fernandes. El portugués perdió la pelota en la frontal de su área y Xhaka arremetió con un zapatazo imposible para De Gea.

Las esperanzas del United de darle la vuelta al marcador se esfumaron. Bruno Fernandes casi se fue a la calle por un plantillazo que se castigó con amarilla, y a Cristiano no le quedó otra que bajar la cabeza y aceptar que este equipo no da para más.

Con cuatro partidos por delante, el United está a seis puntos de la Champions, que ahora mismo marca en 60 unidades el Arsenal con un partido menos que los 'Diablos Rojos'.