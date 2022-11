Así fue la reacción en vivo de Agüero tras conocer la muerte de Balanta

El antiguo goleador del Manchester City y Barcelona, que hoy es uno de los streamers más reconocidos del continente, estaba en pleno directo cuando fue comunicado sobre la muerte del futbolista colombiano que desde hace algunos meses militaba en el Atlético Tucumán de Argentina.

“No me jodas, ¿ahora?, ¿pero de qué?”, fueron las primeras palabras que le salieron al ‘Kun’ cuando fue alertado por uno de sus compañeros sobre la noticia.

Así mismo, el ex atacante recordó los problemas cardiacos que lo hicieron retirarse del futbol profesional: “es una mierda. Me acuerdo que claramente el médico me dijo que eso me podía pasar, por eso es que al final del día se me impide jugar. No sé qué habrá pasado en este caso con los controles, eso es algo muy difícil”.