Alexis García y otra pataleta contra los árbitros tras derrota de Equidad

Le cuesta aceptar la derrota. Se le dificulta reconocer fallas propias y los méritos del rival. Alexis García volvió a culpar a terceros de lo que su equipo dejó de hacer en la cancha y señaló al árbitro Jonathan Ortiz de la caída 1-0 frente a Alianza Petrolera, el miércoles en el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja, en partido de la séptima jornada de la Liga II.

“Yo creo que el equipo jugó un gran partido hasta donde lo dejaron. Mientras se podía jugar al balón, yo creo La Equidad fue superior a su rival”, declaró el DT chocoano.

García, como sucedió en el empate 0-0 ante Junior, en el estadio Metropolitano de Techo, el sábado pasado, afirmó, quejándose, que los árbitros “no dejan jugar a La Equidad” y que los partidos presentan muchas interrupciones por infracciones y revisiones en el VAR que a su criterio no tendrían que sancionarse.

“Hubo tanta intervención del árbitro, del VAR, de todos, que el partido se degenera, se vuelve in partido sucio y se afea. Yo no le quito méritos a Alianza, pero ustedes vieron cómo terminó el juego. Realmente yo creo que necesitamos un mejor nivel de arbitraje si queremos que haya buen fútbol. Es imposible demostrar más fútbol de esa manera”, comentó Alexis García.

Lo que nuevamente le faltó tener en cuenta o mencionar es que muchas de las pausas en el juego se dan por las infracciones que cometen sus dirigidos, que tienen a La Equidad como el equipo con más faltas del torneo.

En el mismo juego ante Alianza, el cuadro asegurador hizo 16 faltas, siete más que Alianza.

“Somos un equipo ingenuo, poco astuto. La patada que le dieron al ‘9’ nuestro (Brayan Fernández), de ese hombre de atrás… todo eso es permitido y nosotros somos muy inocentes para manejar todo eso”, dice García.

Las palabras de García fueron secundadas una vez más por el arquero uruguayo Washington Ortega. “La verdad es que en el segundo tiempo no se jugó nada. Pero bueno, ya es como costumbre esto”, apuntó el guardameta foráneo, que emitió un discurso similar tras la igualdad ante Junior.

Ortega y García tuvieron un rifirrafe con un periodista que les pidió que explicaran las razones de la derrota y a qué se referían específicamente en sus quejas sobre las constantes interrupciones.

“No dije: ‘no se jugó a nada’. Dije: ‘no se jugó nada en el segundo tiempo por el árbitro. Deja que pasen muchas cosas, ustedes lo vieron”, expresó el charrúa.

“Lo que quiere decir (Ortega) es que hubo juego interrumpido, ustedes no son tan inocentes para no saber lo que pasó en el campo. ¿A qué venimos nosotros a una rueda de prensa? ¿A mentirle a la gente? Muy difícil. La verdad es que (el árbitro) no permitió jugar más, así es imposible”, cuestionó García.

“Los felicito, me encanta Alianza, es un equipo muy bueno y todas esas cosas, el entrenador es muy bueno. Ganaron, de esa manera ganaron y está bien, cada uno utiliza las armas que tiene, pero la verdad es que no nos dejan jugar. La patada que le meten a Fernández desde atrás es una grosería. Hay unas cosas permitidas para unos y no para otros, y así es muy difícil. No queremos venir aquí a llorar ni nada, ganaron, y los felicito, pero así es muy difícil”, se desahogó el entrenador de la escuadra capitalina.

“En este fútbol se necesita manejar demasiadas cosas. Me parece que el nivel de los equipos es bueno, hay que elevar el nivel de algunos árbitros, no todos, porque así es muy difícil”, puntualizó.