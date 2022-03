¡Alerta! Steph Curry se perderá el resto de temporada regular

Steph Curry, líder de los Golden State Warriors, estará de baja hasta, al menos, el comienzo de los "playoff" tras lesionarse en el pie izquierdo en el partido perdido este miércoles por su equipo contra los Boston Celtics, tras un choque con Marcus Smart.



Curry sufrió una lesión que afectó a los ligamentos del pie izquierdo, pero los exámenes a los que se sometió anoche excluyeron fracturas o lesiones graves, informó la NBA en una nota, mencionando a los medios estadounidenses.



El base de los Warriors, de 34 años, se someterá en las próximas horas a otros exámenes para conocer con más detalles los tiempos necesarios para su recuperación.



Se lesionó en el segundo cuarto del partido perdido 110-88 ante los Celtics, cuando Marcus Smart se lanzó a por un balón dividido y cayó en su pie, provocando un vistoso esguince.



Curry dejó la pista caminando, pero no pudo volver a competir y su partido acabó con tres puntos, fruto de un triple en cuatro intentos.



Los Warriors interrumpieron una racha de cinco victorias consecutivas y no podrán contar con su estrella hasta el comienzo de los "playoff", previsto a mediados de abril.



El equipo de Steve Kerr es tercero en la Conferencia Oeste (47-23), detrás de los Memphis Grizzlies (48-22) y de los Phoenix Suns (56-14).



"Creo que fue una jugada peligrosa (de Marcus Smart). Pensé que se había lanzado encima de la rodilla de Steph y por eso estaba enfadado. Tengo mucho respeto por Marcus, es un gran jugador, muy competitivo, le entrené en el mundial hace algunos veranos. Hablamos tras el partido y todo está bien. Simplemente, me pareció una jugada peligrosa y se lo dije", aseguró Kerr al acabar el encuentro.