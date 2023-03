“Un jugador de Junior vale el año de nosotros”: Alberto Suárez

No es el técnico más prudente del mundo. La diplomacia no hace parte de los discursos de Alberto Suárez. El técnico del Envigado es lenguaraz, punzante, polémico. No se sonroja, no titubea. En la rueda de prensa posterior al partido que su equipo le ganó 3-2 al Santa Fe, el sábado anterior, se mantuvo fiel a su estilo y le lanzó algunos dardos a Junior, su rival este domingo en el estadio Metropolitano, a partir de las 6:30 p.m.

“Junior nos multiplica por 200 el valor de la nómina, pero hay que salir a vencer, después, si podemos ganar, bien; si no, competimos”, empezó diciendo sobre el duelo ante los ‘Tiburones’ en medio de sus conclusiones del triunfo ante los ‘Cardenales’.

“Junior es muy bravo… ¡pero tendrán que correr muuucho para ganarnos! Ellos tienen todos los argumentos para ganarnos. Un jugador de ellos vale lo que vale el año de nosotros. Son los candidatos a ganarnos, pero que tendrán que correr… tendrán que correr mucho para ganarnos, eso sí se los aseguro. No nos van a pasar por encima con facilidad. No puedo decirles que voy a ganar, voy a intentar ganar, voy a trabajar para ganar. Somos conscientes qué tipos de rivales estamos enfrentamos”, comentó Suárez.

“También soy consciente de que hoy no nos pueden mirar como el equipo de los niños. Nos tienen que mirar como el cuarto de la Liga, nos tienen que mirar como un candidato en la Liga. No se pueden equivocar como se equivocaron con Pereira el semestre pasado, que había un gran entrenador y un grupo de muchachos con mucha hambre, y se pasaron por encima eso muchos equipos superiores en nómina. Nosotros tenemos la capacidad de trabajo y la decisión de ganar”, agregó.