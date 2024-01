“Vamos a enfrentar a un Junior que tiene muy buenos jugadores”: Gamero

“Es alegría y satisfacción, esto también tiene un mérito que es la parte directiva, en cabeza del doctor Serpa, la doctora Liliana, me parece que en el momento cuando se tenía que determinar si se iba a continuar o no, ellos tomaron la decisión que sí. Esto ha sido un trabajo en equipo, una quinta final en cuatro años que hemos estado aquí. Siempre he dicho que ha podido ser mejor y esperamos que puedan ser mejor las cosas. Nuestra hinchada quiere título y mucho más cuando nos llenan el estadio, cuando está lleno, el equipo se infla”, concluyó.