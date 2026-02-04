Los partidos Millonarios-Deportivo Pereira, Independiente Santa Fe-Atlético Nacional y Fortaleza-América de Cali, que se iban a jugar entre el 5 y 8 de febrero próximos en el estadio El Campín de Bogotá, fueron aplazados por el mal estado de la cancha, lo que ha desatado una polémica en el mundo del fútbol.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó que “debido al lamentable estado del campo de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, a cargo de la APP (asociación público-privada) Sencia, ha decidido no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital”.

“La Administración llegó a la conclusión de que jugar partidos del FPC (fútbol profesional colombiano) con el estado actual de la gramilla es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad”, agregó la Dimayor en un comunicado.

La situación más compleja se vivió el domingo pasado cuando el partido entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín (DIM) de la cuarta jornada de la liga colombiana fue suspendido en el inicio del segundo tiempo porque la cancha estaba completamente encharcada por el aguacero que cayó ese día en la capital.

Al día siguiente, antes de la reanudación del juego, medios locales publicaron imágenes del terreno de juego en las que se ve cómo en las áreas, por ejemplo, el césped estaba levantado y había huecos.

El blanco de las críticas es Sencia, la empresa operadora del estadio y encargada de la construcción del nuevo recinto que reemplazará El Campín, porque el día anterior al partido entre Millonarios y DIM se realizó un concierto allí.

La compañía defendió que tiene actuando a todo su equipo “técnico y operativo” para recuperar el estadio lo más pronto posible, y manifestó que Bogotá vive un contexto de “lluvias excepcionales”.

“Sabemos que la grama hoy no está al 100 %. Somos conscientes del reto que enfrentamos y lo estamos asumiendo con seriedad, con trabajo técnico, tecnológico e inversión. Estamos poniendo todas nuestras capacidades al servicio del fútbol y del estado de la grama”, expresó el director ejecutivo de Sencia, Mauricio Hoyos, en un comunicado.

El presidente de la junta directiva de Millonarios, Gustavo Serpa, respondió en una entrevista con la emisora Caracol Radio: “esta es la capital de Colombia, no podemos tener un estadio en esas condiciones”.

“Hay 30.000 personas que merecen respeto, que pagan por un espectáculo, unos profesionales que están exponiendo su integridad, es absolutamente absurdo lo que está pasando, nunca habíamos visto en Bogotá la grama en esas condiciones”, expresó Serpa.

Frente a esta situación, el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá, Daniel García Cañón, hizo un llamado a Sencia para garantizar que El Campín esté en “condiciones acordes” porque “el estado actual de la cancha es inaceptable para un escenario con la relevancia deportiva del estadio”.