La tenista barranquillera María Fernanda Herazo volvió a alzar la voz y encendió el debate en el tenis nacional al denunciar públicamente que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la Federación Colombiana de Tenis, situación que —según afirma— ya fue reconocida judicialmente.

Leer también: Video: René Higuita revivió el ‘escorpión’ y emocionó al Pascual Guerrero durante la despedida de Mario Alberto Yepes

A esto se suma, de acuerdo con la deportista, un nuevo episodio que califica como intento de intimidación, protagonizado por el presidente del ente federativo, Mauricio Lederman, a través de recientes declaraciones en medios.

Herazo cuestionó que, tras el fallo judicial, el dirigente conceda entrevistas en las que —según su postura— se busca desacreditarla o presionarla. “La Federación Colombiana de Tenis fue encontrada judicialmente responsable de vulnerar mis derechos fundamentales, y ahora su presidente concede entrevistas intentando intimidarme”, expresó la jugadora, visiblemente inconforme con la situación.

Más allá del caso puntual, la tenista llevó su mensaje a un plano más profundo, señalando lo que considera una problemática estructural dentro del deporte blanco en el país. Herazo aseguró que su postura incomoda a ciertos sectores porque representa a una deportista que no proviene de las élites tradicionales del tenis colombiano y que construyó su carrera “sin pedir permiso ni deber favores”.

Leer más: Alfredo Arias, el pizzero que preparó a este Junior con sabor a gloria

“Sé perfectamente qué es lo que incomoda a muchos: que una mujer de origen humilde, proveniente de un estrato 1, haya construido una carrera ganadora sin someterse”, afirmó. En ese sentido, fue contundente al remarcar que, a su juicio, el tenis no pertenece a unos pocos: “El tenis no son ellos. El tenis somos todos”.

La barranquillera también defendió su independencia profesional y recordó decisiones clave que ha tomado a lo largo de su carrera, como rechazar invitaciones a torneos y eventos de alto perfil cuando consideró que no se alineaban con sus principios deportivos o con su proyecto profesional.

Entre ellas, mencionó su negativa a participar en el WTA 250 de Bogotá, tras su postura frente a la Billie Jean King Cup, y su decisión de priorizar un torneo competitivo en Brasil sobre la exhibición Nadal vs. Ruud.

Leer también: ¡El boxeo colombiano está vivo! Carlos Utria, campeón del Grand Prix del CMB

Herazo enmarcó todas estas decisiones bajo un mismo concepto: la dignidad. Para la tenista, esta se refleja en no negociar principios, en defender derechos vulnerados y en sostener una carrera basada en el mérito. “Lo mío no es arrogancia. No es victimismo. Es coherencia”, sentenció.

La jugadora también resaltó su hoja de vida deportiva, recordando que es la colombiana con más títulos profesionales en la historia y que ha conseguido 10 medallas en el Ciclo Olímpico por Colombia, logros que —según subrayó— alcanzó sin el respaldo de las estructuras de poder que, históricamente, han controlado el tenis en el país.