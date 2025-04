En medio de la rueda de prensa posterior al partido que Deportes Tolima y Junior igualaron 0-0, Ismael Rescalvo y Cristopher Fiermarín, el técnico y el arquero del cuadro pijao, respectivamente, se incomodaron y se molestaron con un periodista que hizo un comentario, sin concretar una pregunta, sobre “la demora” del entrenador para hacer las sustituciones y por “los problemas” del guardameta para las acciones donde debía jugar con los pies.

“Profe, buenas noches. Usted es el capitán de este barco, es quien conoce a sus marineros, en este caso los jugadores, pero en el partido hubo algunos jugadores que usted les brindó esa oportunidad de entrar ya sobre los últimos minutos. La hinchada dice que tal vez usted a veces se demora mucho en los cambios, pero usted es el que conoce el planteamiento y el sistema de juego. Hablo de jugadores como Junior Hernández. También al jugador Fiermarín, con cuatro atajadas excelentes, prácticamente de gol. Lo hizo muy bien, pero allí de pronto sigue esa debilidad en el juego con los pies. Muchas gracias”, expresó el periodista.

“¿La pregunta es para mí o para él? ¿Y cuál es la pregunta?”, interrogó el timonel.

“La de los jugadores como Junior Hernández, que entró, que le aportó, y el volante que también ingresó sobre los últimos minutos. Jugadores que cuando ingresan le dan un cambio diferente al equipo, pero que tal vez se demoran mucho en hacer el cambio, siempre sobre los 10, 12, 15 minutos”, comentó el periodista.

El estratega español le respondió: “Hago los cambios cuando considero que hay que hacerlos, ni más ni menos. En alusión a Junior Hernández, es un jugador que venía de casi tres semanas, un mes de para por la lesión que tuvo, y sí es cierto que no vi cambios anteriormente porque veía el equipo bien. Defensivamente, hablas de tres o cuatro atajadas de Cristopher, no las recuerdo. Recuerdo un mano a mano, claro, que salvó muy bien Cristopher y un remate de cabeza en el primer tiempo. No recuerdo tres o cuatro paradas de Christopher. El equipo lo vi sólido, por eso no quise hacer más cambios. En ataque refrescamos al minuto, no sé si sabes que al minuto 20 hicimos doble cambio, entró Luis (Miranda) y Junior (Hernández). El doble cambio fue al minuto 20, para dar frescura al ataque y luego retrocedimos a Jáder (Quiñones) para meter a un segundo delantero con la intención de ganar el partido”.

Luego intervino el arquero argentino: “¿Cuál era la pregunta?”.

“Cuando le tiraban el balón, digamos en los primeros minutos, casi volvemos a tener ese error ahí que llegó el delantero, como esa inseguridad tal vez cuando te tiran el balón por abajo”, dijo el periodista.

“Creo que no erré ni un pase en todo el partido. Somos un equipo que por momentos arriesgamos, esa es la forma de juego nuestra, así que tenemos plena confianza, el profe también nos da la confianza. Todos podemos errar, pero la verdad que no erré ni un pase en todo el partido. Lo que quise tirar se las tiré a mi compañero, así que nada”, contestó Fiermarín.

Después de las palabras del cuidapalos gaucho, Rescalvo intervino nuevamente e invitó a los periodistas a no formular preguntas “sin sentido y malintencionadas”.

“Disculpadme, pero hagamos preguntas serias, por favor. Hablemos del juego, no hablemos de preguntas sin sentido, preguntas malintencionadas. Hablemos del partido, hablemos del juego. ¿Cómo fue la experiencia en atacar una defensa de Junior del Argentino?”.

Alfredo Arias, entrenador del Deportivo Cali, viene haciendo críticas al respecto desde hace varios años. Incluso estando en otros clubes ha cuestionado que los periodistas lancen largos comentarios personales en las ruedas de prensa y no preguntas claras y concretas. Recientemente sostuvo un rifirrafe con un comunicador.

