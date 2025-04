El dolor continúa. “Las hijas todavía están en shock. Seguimos así, sin conciliar el sueño completamente. Es difícil pasar la página”. Las palabras son de Óscar Bolaño a punto de entrar a la parroquia La transfiguración del Señor (calle 98A #45-32), en Barranquilla, para una misa en memoria de su hermano, Jorge Bolaño, fallecido el domingo 6 de agosto en Cúcuta, tras sufrir un infarto.

Leer también: Tolima 0, Junior 0: otro punto valioso de visitante

Acompañado de María Alejandra y Mariana, hijas del ex jugador de Junior, Parma, Sampdoria, Lecce, Modena y la selección Colombia, Óscar atiende a EL HERALDO con la intención de agradecer todas las muestras de cariño hacia su hermano y los mensajes de aliento para su familia tras el sensible fallecimiento.

“Ha sido una semana difícil. Muy pesada. Extrañamos mucho sus llamadas, su forma de ser, todo... Pero también ha sido impresionante el cariño que hemos recibido. De todas las ciudades, de otros países. Nos han llamado desde Italia y Argentina, gente preocupada por las hijas de Jorge, por lo repentino que fue todo. Solo queda dar las gracias por ese apoyo”, expresó ‘Oscarito’, que también fue futbolista y pasó por los ‘Tiburones’ en 1998.

“Mis sobrinas, que están viviendo un momento muy duro, me dijeron: ‘tío, por favor, exprésale las gracias a todas esas personas que nos han llamado, que han tenido a mi papá tan presente’. Eso reconforta”, agregó.

Leer también: “Fue una gira ardua, pero nos llevamos dos puntazos en un campeonato que está muy duro”: César Farías

Muchos personajes del fútbol han contactado a la familia de ‘Jorgito’ para expresar su pesar. “Iván Ramiro Córdoba me llamó de unas. Me dijo que a la distancia nos acompañaba. ‘El Pibe’ (Carlos Valderrama) también, y lamentó no haber podido venir. Lo intentó, pero tuvo unos inconvenientes que se lo impidieron. Me dijeron que Juan Sebastián Verón (‘la Brujita’) y varios del Parma escribieron, pero lo hicieron al celular de Jorge, que lo tiene la esposa y ya está apagado. Otro que nos llamó fue el italiano Aldo Montinaro”, dijo el mayor de los hermanos Bolaño.

Pero una de las escenas que más ha conmovido a Óscar en estos días posteriores a la partida del ‘Bola’ la protagonizaron Iván René Valenciano y Víctor Danilo Pacheco, entrañables amigos de quien fue un talentoso y enjundioso volante de marca.

“Una de las situaciones más fuertes fue cuando vi a Pacheco y Valenciano derrumbarse conmigo. Fue muy fuerte. Valenciano (a través de una videollamada) lloraba como un niño, como si fuera un niño que hubiera perdido algo muy valioso. Me decía: ‘¿Cómo así?, ¿es verdad?, no puede ser, cuéntame’. ¿Qué le iba a contar? Yo si solo sabía lo mismo: que fue un infarto”.

Leer también: La tristeza de Iván Valenciano por la partida de Jorge Bolaño: “Casi me muero”

Óscar, que lleva el nombre de su padre, legendario exlateral de Unión Magdalena, Junior, Santa Fe y el combinado patrio, contó que también ha recibido palabras de apoyo de parte de muchos dirigentes.

“Desde la familia Char, todos: Arturo, Alejandro, Antonio, don Fuad... En Santa Marta, Eduardo Dávila (propietario del Unión Magdalena); también César Guzmán, de Patriotas. Ramón Jesurún y el presidente de la Dimayor (Carlos Mario Zuluaga) también han estado pendientes. A todos les ha dolido esta pérdida. ‘Ramoncito’, que ayudó mucho a Jorge, ha estado muy cerca”, aseguró Óscar Bolaño.

Leer también: “Primero mi papá, luego mi mamá y ahora Jorge”: Óscar Bolaño

Ya por último, Oscarito admitió que a él y a las hijas de Jorge Bolaño les hubiese gustado que el sepelio fuese en Barranquilla o Santa Marta y no en Cúcuta. “Sí, claro. Creo que hubiese sido lo más apropiado. En Santa Marta están enterrados mi papá y mi mamá. Jorge nació allá. Habría sido muy especial, creo que el grupo Char, Pacheco, Los Kuervos (barra de Junior), todos habrían acompañado ese momento. Jorge fue un orgullo para nosotros los costeños, fue un Samario que logró de todo: fue campeón suramericano (sub-17), fue a una selección juvenil, a una sub-23, jugó una Copa América y un Mundial. No muchos pueden decir eso”.

Este miércoles habrá otra misa en memoria de Jorge Bolaño en el barrio Pescaíto, de la capital del Magdalena, en la parroquia Virgen del Carmen, a las 5 p. m.

Leer también: Real Madrid vs. Arsenal: ¿Habrá remontada en el Santiago Bernabéu?