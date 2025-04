Vuelve oficialmente al poder. Jimmy Char Navas, que se ha mantenido cerca de la pelota caliente nacional y nunca la ha dejado de respaldar, se convirtió en el presidente de la Federación Colombiana de Béisbol (FCB) por cuarta vez, el sábado pasado, en la asamblea general realizada en Cartagena.

Char Navas, que reemplaza en el cargo a su primo Mauricio Char Yidi, estará acompañado por Édinson Rentería, primer vicepresidente; Alfredo Castellón, segundo vicepresidente; Carlos García, tesorero; y Simón Beleño, secretario general.

“Este nuevo equipo viene con muchas perspectivas de desarrollo, especialmente enfocados en las divisiones menores. Queremos fortalecer la relación con las ligas, trabajar en la fundamentación de los jugadores, en la preparación de los coaches, y en el desarrollo de talentos para futuras firmas. Todo eso confluye en una mejor preparación de nuestras selecciones para los campeonatos clasificatorios, tanto al Clásico Mundial como a otros eventos internacionales”, expresó Char Navas en diálogo con EL HERALDO.

La labor de Char Navas y la nueva junta directiva de la FCB no será fácil teniendo en cuenta el escaso apoyo que el Ministerio de Deporte del Gobierno de Gustavo Petro le está brindando a las diferentes disciplinas.

“Es muy limitado. Este año nos informan que el apoyo será mínimo. De más de 1.500 millones de pesos que se solicitaban, solo nos asignaron 190 millones. Con eso prácticamente no se puede hacer nada. Ni siquiera alcanza para cubrir los gastos de los umpires en los torneos nacionales de todas las categorías. Básicamente no alcanza para nada. Es casi nada”, dijo Char Navas.

El espaldarazo para la Liga Profesional de Béisbol Colombiano también ha brillado por su insuficiencia.

“Desde que está este gobierno, el béisbol profesional no ha recibido mayores recursos. En el gobierno pasado recibimos hasta 1.500 millones de pesos. El año pasado se nos asignaron solo 300 millones. No sé si antes se apoyó con algo más, pero en esta administración la ejecución del presupuesto del Ministerio del Deporte ha sido muy baja, menos del 40%, lo que nos ha afectado muchísimo”, explicó el nuevo presidente de la FCB.

OTROS TEMAS

CLASIFICATORIO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS 2028

“Hay un clasificatorio pendiente para Los Ángeles. Todavía no hay una fecha definida. La categoría será de mayores, pero la WBC América aún no ha anunciado oficialmente el calendario. Estamos atentos a lo que se acuerde con la WBC mundial.

LIGA DE VERANO PARA QUE LOS PELOTEROS NO QUEDEN INACTIVOS

“Ese ha sido uno de los grandes vacíos en los últimos años, especialmente tras la pandemia. Antes contábamos con el apoyo de empresas como Postobón, pero eso se perdió. Sin esos recursos ha sido difícil sostener una Liga de verano que permitía a los peloteros que no están en ligas extranjeras mantenerse activos. Queremos retomar ese proyecto y lo vamos a discutir con el comité ejecutivo después de Semana Santa. Necesitamos ese fogueo para que nuestros peloteros estén listos para competencias internacionales”.

LA POSIBILIDAD DE QUE LOS TIGRES DE CARTAGENA PASEN A MANOS DE UN GRUPO DE EMPRESARIOS CARTAGENEROS LIDERADO POR JULIO FARAH

“Esa es una intención que Julio tiene desde hace un par de años, pero no se ha concretado. Ojalá se pueda dar. Sería importante que un grupo de empresarios de Cartagena asumiera ese reto. Sería muy triste no contar con el equipo de Cartagena esta temporada. La ficha fue devuelta (a Édinson Rentería) porque quienes intentaron adquirirla no cumplieron con sus compromisos”.

¿CUÁNTOS EQUIPOS PARA LA PRÓXIMA LIGA PROFESIONAL DE BÉISBOL?

“Por ahora están confirmados cuatro. Ojalá podamos volver a tener cinco. Pero eso depende de que aparezca un grupo con una propuesta seria para asumir la ficha de Tigres. Incluso podría pensarse en seis equipos, si hay interesados de otras ciudades como Medellín o Cali. El béisbol profesional tiene gran potencial económico, incluso mayor que el fútbol en algunos casos, si se trabaja bien y se apuesta por desarrollar divisiones menores ligadas a cada organización”.