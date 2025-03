El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, no pudo ocultar su tristeza tras la dura derrota ante Brasil en la última fecha de las eliminatorias.

Leer también: La zimbabuense Kirsty Coventry, elegida como nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional

En medio de la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador expresó su desilusión por el esfuerzo realizado por los jugadores, un esfuerzo que, a pesar de ser destacable, no logró materializarse en los resultados esperados.

“Desilusionado un poco porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez. Recibimos un gol muy temprano con un rival de mucho fuste. La verdad es que no es que entramos dormidos, sino que en una pelota filtrada cometimos un error. No era tan peligrosa para cometer penal”, señaló Lorenzo, quien se mostró frustrado por la jugada del primer gol de Brasil, que consideró “un error evitable”.

A pesar del gol tempranero que los colombianos encajaron, el técnico destacó la reacción positiva de su equipo. Según el argentino, la escuadra reaccionó bien al golpe inicial, presionando a Brasil e incluso logrando encerrar al equipo rival en su campo en varias fases del encuentro. Sin embargo, lamentó que el esfuerzo no se viera reflejado en el marcador final.

Leer más: La ATP y la WTA responden al sindicato de Djokovic: “La acción es lamentable y equivocada”

El entrenador también expresó dudas sobre algunas decisiones arbitrales tomadas durante el partido. Aunque se mostró cauteloso para evitar posibles sanciones, Lorenzo no dudó en señalar algunos vacíos en la actuación del árbitro venezolano, Alexis Herrera. En particular, mencionó la falta de sanción tras un codazo que, según él, debería haber sido castigado con tarjeta roja.

“Me quedan muchas dudas por decisiones arbitrales, pero uno ve una especie de intención. Ha cobrado faltas que no veía y cuando veía un brasileño tirado pitó falta. Nunca vi un codazo que se sanciona con amarilla, pero eso lo tienen que hablar ustedes porque a mí me sancionan”, comentó.

Respecto a la salud de Davinson Sánchez, Lorenzo tranquilizó a los aficionados, confirmando que el defensor se encuentra bien y que la decisión de sustituirlo fue meramente preventiva debido a un mareo que sufrió durante el encuentro.

Leer también: El sindicato liderado por Djokovic acusa a organismos del tenis de “operar como un cártel”

“Está bien, se está recuperando. Tuvo un mareo y por eso se optó por precaución por sacarlo. Ya está recuperado, gracias a Dios”, explicó.

En cuanto a los cambios realizados en el segundo tiempo, el técnico explicó las razones de las sustituciones. En particular, destacó el ingreso de Andrés Arias en lugar de Juan Fernando Carrascal para reforzar la banda izquierda y dar frescura al equipo: “Teníamos que refrescar. James me dijo que podía seguir un poco más y lo mismo Lucho. Teníamos que tapar un poco las bandas con un jugador que pudiera ayudar como volante, también con un jugador como Carrascal que lo hace bien por izquierda y derecha”.

A pesar de la derrota, el entrenador resaltó el esfuerzo y la actitud de sus jugadores, quienes, según él, hicieron todo lo posible para llevarse algo positivo del encuentro.

Ahora, Colombia se prepara para seguir adelante en el camino hacia el Mundial, con la esperanza de aprender de los errores cometidos y corregirlos en los próximos partidos.