Hay ‘Unionmanía’ en Santa Marta y Alberto Linero no se quedó por fuera. El multifacético ex sacerdote, hincha furibundo del Unión Magdalena, volvió a incursionar en las narraciones deportivas con motivo del duelo inicial de la final de la Primera B entre el club samario y Llaneros FC, el jueves pasado en el estadio Sierra Nevada.

Linero le puso muchísima emoción, energía y corazón a sus descripciones de lo que sucedió en el terreno de juego y, especialmente, a cada uno de los cuatro goles con los que el cuadro azulgrana venció 4-0 al conjunto de Villavicencio.

Narra mejor que los de win sports pic.twitter.com/eJJq1xMcjh — Profesor comesaña (@TeacherDios) November 29, 2024

“Narrar fútbol para mí es una de las fuentes de placer que yo tengo. A mí me emociona narrar fútbol, comunicar emociones, que es al fin y al cabo lo que siempre he hecho. Es un ejercicio de agilidad mental, de rapidez vocal, de fuerza y concentración. Yo me emociono realmente narrando fútbol, y aunque tenía muchos años que no lo hacía, esta fue una experiencia maravillosa”, comentó el reconocido personaje samario.

Entre sus múltiples labores, roles y emprendimientos, Alberto Linero trabaja como panelista de Blu Radio, emisora que lo desempolvó exitosamente como narrador. Los elogios para el ex cura no se han hecho esperar. A través de las redes sociales, muchos aficionados al fútbol le han levantado el pulgar a la forma en que gritó las dianas bananeras.

YA TENÍA EXPERIENCIA EN ESTE ROL

No es la primera vez que Linero agarra un micrófono para cantar anotaciones. En 2001, en un partido que Unión jugó frente al Cóndor (ya desaparecido), en El Campincito, un estadio de Bogotá, estrenó su garganta como narrador a través de la Emisora Radio Galeón.

“Yo comencé con los ‘cachitos’ que me daba Emiro Ochoa Castillo en Antena 2, pero mi primer partido fue uno que Unión le ganó 1-0 al Cóndor con gol de Carlos Vilarete. Ahí empecé”, recuerda Linero en diálogo con EL HERALDO.

También relató partidos de Junior, a través de la Emisora Minuto de Dios, teniendo al profe Javier Castell López y al ‘Mono’ Raúl Correa De Andreis como comentaristas, y a Fabio Poveda Ruiz y José González Figueroa como periodistas en los camerinos.

Así que no es ningún novato en el mundo del periodismo deportivo. Siempre ha estado muy ligado a ese mundo por su pasión por el Unión Magdalena y el Barcelona de España. Es azulgrana de pies a cabeza.

PREFIERE ESPERAR Y NO CANTAR VICTORIA ANTES DE TIEMPO

Más allá de los buenos comentarios que ha recibido por su reaparición como narrador, Alberto Linero se encuentra feliz porque su equipo del alma dio un paso importante en la lucha por volver a ascender, pero todavía no se siente en primera división.

“Yo quedé orgulloso del Unión Magdalena ayer, vi un equipo sólido, un equipo bien plantado, con un sistema táctico firme, se nota la mano del profe Pinto. Me gustó mucho ‘el Ciclón’, lo sentí contundente, supo maniatar a Llaneros, de hecho lo obligó al juego largo porque sabía que Llaneros sale jugando, entonces lo bloqueó bien”, destacó el ex sacerdote.

“Pero yo solo celebro los triunfos cuando se dan. Hay que esperar que esto termine, hay que esperar que se acabe el torneo y que el Unión pueda ascender, porque realmente el sistema de campeonato es de los peores que debe haber en el mundo. Es muy complejo, imagínate, Unión y Llaneros son los mejores equipos del año y podrían no estar en la ‘A’. Entonces hay que esperar”, concluyó.

“YO NUNCA VOY EN CONTRA DE ALGUIEN DEL CARIBE”

Linero prefirió la prudencia e invitó a mantener una armonía Caribe al referirse a las suspicacias que han surgido en la capital de Bolívar, a raíz del 4-0 de Unión sobre Llaneros, y a toda la polémica previa al partido por las diversas interpretaciones del reglamento de ascenso y la posibilidad de que se juegue o no un repechaje con Real Cartagena para definir el segundo cupo en primera división.

“Yo aprecio mucho a la gente de Cartagena, yo he trabajado mucho en Cartagena, y amo esa ciudad, y amo a la gente de esa ciudad. No me gusta cuando oigo líderes despreciando, aunque sea futbolísticamente, a los demás. Los líderes estamos siempre para juntar, para unir, para construir con unión. Pero nada, es fútbol, y el fútbol es así”, dijo Linero en clara alusión a Dumek Turbay, alcalde de ‘la Heroica’, quien aseguró que ‘el Ciclón’ perdería los dos partidos ante Llaneros y que estaba “muerto de miedo” por la posibilidad de medirse al Real en un repechaje.

“Yo espero que Unión, que ha sido un buen equipo este año, que no ha perdido ni un partido con Llaneros este año, que ha podido hacer su trabajo, pueda alcanzar eso (el ascenso). Y ojalá el Real Cartagena también. Yo soy de los que estoy siempre pensando en el Caribe, y unir al Caribe siempre. Yo no voy nunca en contra de nadie de la región”, puntualizó.