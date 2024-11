Se siguen presentando lamentables escenas de violencia e irracionalidad en los estadios del país. Edwin y Darly, dos hermanos barranquilleros que acumulan 15 años viviendo en Manizales, asistieron al estadio Palogrande para ver el partido que Junior empató 2-2 ante Once Caldas, el miércoles pasado en la tercera jornada del cuadrangular semifinal B, y sufrieron acoso, agresiones, maltrato y hasta robo de parte de algunos fanáticos del ‘Blanco Blanco’ en la tribuna oriental.

Acompañados de un grupo de amigos seguidores del Once Caldas, el currambero y su hermana acudieron al escenario futbolero de los manizalitas con la esperanza de gozarse el juego y compartir con los amigos. Lamentablemente las pasiones desbordadas salieron a flote en la gradería en la que ellos se acomodaron.

Víctor Hugo Acosta Cardona, manizaleño, docente de ciencias sociales, y torcedor del Once, dio a conocer la triste y reprochable situación a través de sus redes sociales.

“Pena ajena, un grupo de ‘hinchas’ del Once Caldas decidieron agredir a nuestros amigos del Junior. Salir maltratados, huyendo, como si hiciéramos algo malo. Los acompaño, estoy con ellos. Vergüenza”, publicó Acosta Cardona inicialmente en su cuenta en Twitter.

Después, en un video que trinó en la misma red social, el docente manizalita entregó mayores detalles de lo sucedido.

“Asisto habitualmente al estadio con un grupo de amigos, somos hinchas del Once Caldas y queremos mucho al equipo, pero esta vez decidimos ir a la tribuna oriental en compañía de un gran amigo y su hermana, un amigo que lleva 15 años en Manizales, esposo de una manizaleña, esposo de una hincha del Once Caldas, él es barraquillero, hincha del Junior y eso pues no tiene ningún inconveniente, es una persona que quiero mucho, lo mismo que la hermana. No estaba con camiseta de Junior, se la tenía guardada yo porque le daba susto colocársela, pero desde que llegamos un grupo de violentos que se hicieron en la parte de atrás de la entrada 3, nos decían todo tipo de cosas, le tiraban pólvora al cuerpo, gritaban todo tipo de groserías”, relató Acosta Cardona.

“Se formó un problema, en medio del problema se presentó el gol y él por supuesto lo celebró. Y eso pues tampoco puede volverse un delito, pero nos decían de todo, nos invitaban a pelear, le pegaron a un par de amigos, se vinieron otros de otro sitio, eso iba a terminar muy mal. Éramos cuatro hinchas del Once y dos de Junior (en el grupo de amigos) y finalmente nos pasaron de tribuna”, agregó.

En su narración de los hechos, Acosta Cardona explicó que no eran propiamente barristas los que acosaban e insultaban a sus amigos. “Afortunadamente John, que es uno de los chicos de Holocausto Norte (barra brava del Once Caldas), se pasó de tribuna y ayudó a mediar en el asunto, y de alguna manera estaba a favor de nosotros, y eso fue clave. La policía nos revictimizaba y nos quería sacar del estadio, pero por la intermediación de John logramos seguir adentro. Esto no puede ser con violencia, nada que ver eso, nada la justifica. Oriental es una tribuna donde puede entrar cualquiera y nada justifica, absolutamente nada justifica un hecho de violencia, qué pena ese grupúsculo, porque el grueso de los manizaleños es gente respetuosa”, puntualizó.

Un grupo de barristas de Junior les permitieron el ingreso a la tribuna sur del estadio Palogrande de Manizales y no se presentaron problemas notables en el estadio. Al menos no se han conocido hasta ahora. Se espera que suceda lo mismo en Barranquilla con los barristas del club albo.

