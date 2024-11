El presidente de Llaneros FC, Juan Carlos Trujillo, ha sido categórico respecto a la posición de su club frente a la definición del ascenso a la Liga 2025. Mediante un mensaje en redes sociales, dejó claro que si no se respeta la normatividad vigente (de la manera en que él la interpreta), el equipo no se presentará a jugar las próximas fases.

“La posición del club es clara: el ascenso se nos debe otorgar respetando el reglamento. En el peor de los casos, Llaneros sería segundo en la Reclasificación Total y ya fue campeón del Torneo BetPlay DIMAYOR I 2024″, afirmó Trujillo, aludiendo al artículo 26 y su parágrafo 4, donde se establece que el primer ascenso corresponde al campeón de uno de los semestres que termine primero o segundo en la Reclasificación Total.

Sin claridad @ClubLlanerosFC no se presentará a jugar !

La posición del club es clara, el ascenso se nos debe otorgar y seguir la normatividad.



1. Si llaneros pierde TODOS los partidos (final y gran final) seria 2o en reclassificacion total

2. ⁠llaneros fue Campeon del… pic.twitter.com/evqweDMm7E — Juan Carlos Trujillo. (@presillaneros) November 26, 2024

Llaneros fue campeón del primer semestre, asegurando su lugar en las fases finales del sistema de ascenso. Incluso en el escenario más desfavorable, donde Llaneros pierda tanto la Final del Torneo II como la Gran Final, se mantendría en la segunda posición de la Tabla de Reclasificación Total con 87 puntos, muy por encima de otros equipos en contienda.

Según el reglamento, el parágrafo 4 del artículo 26 establece que si un campeón de semestre ocupa la primera o segunda posición en Reclasificación, automáticamente asciende, y el segundo ascenso se definiría mediante repechaje.

Trujillo señaló que, bajo estas condiciones, Llaneros cumple con los requisitos establecidos para ser el primer ascendido, independientemente de los resultados de las fases finales.

Llaneros FC notificó formalmente a la Dimayor su postura. El club ha expresado que no participará en las fases restantes si no se garantiza el respeto por la normatividad vigente. “Sin claridad, no jugamos”, enfatizó Trujillo.

La postura de Llaneros FC añade más tensión y confusión al desenlace del Torneo de Ascenso 2024, en el cual también están involucrados Unión Magdalena y Real Cartagena.