Atlético Nacional avanzó a la final de la Copa Colombia luego de lograr un marcador global de 2-1 en la semifinal ante el Deportivo Independiente Medellín. El juego de ida dejó un triunfo para el ‘Poderoso’ por 1-0, pero no le alcanzó.

Más allá de lo futbolístico, el encuentro dejó varias polémicas, principalmente luego del pitazo final. El protagonista fue el director técnico de los verdolagas, el mexicano Efraín Suárez, quien cuando culminó el partido celebró efusivamente frente a la tribuna popular del Medellín, una acción que fue recibida por los hinchas contrarios como una provocación.

Esto provocó el malestar de algunos de los hinchas, que no solo empezaron a abuchear al técnico, sino que entraron a la cancha, algunos con la intención de agredir al personal del Nacional y de seguridad.

Lo más llamativo se todo fue que la Policía Nacional entró a la sala de ruedas de prensa para informarle a Suárez que se le iba a imponer un comparendo por su conducta inapropiada.

Este es el momento donde ingresa la policia e interrumpe la rueda de prensa y se llevan al profe Efraín Juárez DT de Nacional. pic.twitter.com/jVoFdj7YoL — Santiago  (@SantiagoMolanoP) November 18, 2024

La tensión se tornó tensa, pues mientras era escoltado nuevamente se escucharon gritos de algunos hinchas del DIM.

Suárez durante la rueda de prensa ofreció disculpas, aunque eso no evitó la sanción por parte de la Policía.

“Los que estamos abajo estamos en unas palpitaciones tremendas, si me tomaban la presión creo que explotaba. Entendiendo eso, no fue mi intención y pido disculpas. Si los hinchas del Medellín se sintieron molestos, no era para ellos. De verdad, y si lo sintieron así, les pido disculpas”, dijo el DT.