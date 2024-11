Damián Emiliano Martínez Romero, más conocido como Dibu Martínez, es uno de los mejores porteros del mundo. Su nombre pasará a la historia junto con los demás jugadores que le dieron el tercer título mundial a la selección Argentina, luego de tras 36 años de sequía en el prestigioso torneo de la Fifa.

También ha ganado dos veces la Copa América, en 2021 y 2024. Este útimo título fue disputado con la selección Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, en junio pasado.

‘La Tricolor’ ha mejorado significativamente su nivel en la era de Néstor Lorenzo, por lo que se ha convertido en el rival más difícil del actual campeón del mundo. En la Eliminatoria Sudamericana al Mundial el combinado nacional se mantiene en la segunda posición, solo detrás de Argentina.

Los partidos entre ‘la Tricolor’ y ‘la Albiceleste’ están siempre cargados de emoción y euforia. Sin embargo, algunos se han visto empañados por polémicos episodios que han desatado la furia de los hinchas, el más reciente protagonizado por ‘Dibu’ Martínez.

Tomada de Instagram @leomessi Lionel Messi junto a Emiliano Martínez en la Copa América.

Ocurrió en Barranquilla, al término del juego de Eliminatorias Sudamericanas en septiembre pasado, cuando el portero argentino tuvo un altercado con el camarógrafo Jhonny Jackson.

Martínez golpeó la cámara de Jackson en plena transmisión en vivo del encuentro deportivo, acción que le costó una sanción de dos fechas impuesta por la FIFA, impidiéndole estar en los dos últimos encuentros de la selección argentina en el clasificatorio para el Mundial 2026.

En una reciente entrevista con la revista ‘France Football’, ‘Dibu’ Martínez se refirió al incidente con el camarógrafo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, así como a su relación con la hinchada de la selección Colombia.

“Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien. Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y el cámara colombiano me seguía riéndose de mí. No lo emitieron por televisión. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme”, dijo Martínez a ‘France Football’.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con la sanción impuesta por la Fifa y dejó claro que le tienen sin cuidado las críticas sobre sus actitudes en la cancha.

“He trabajado toda mi vida para estar en la selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí”, sostuvo.