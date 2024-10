Rayo Vallecano se enfrentó el pasado fin de semana contra Alavés ganando 1 a 0, con un gol de Antonio Sivera.

Sin embargo, la ausencia de James Rodríguez en el partido no pasó desapercibida, porque muchas personas quedaron preocupadas cuando el cucuteño se tuvo que retirarse del entrenamiento durante la semana.

Aunque después quedó descartada una lesión porque entró a la convocatoria. Se ha conocido que el técnico Íñigo Pérez le da solo minutos para cuidarlo de desgastes más que todo cuando viaja con la selección Colombia.

Pero hasta los mismos compañeros lamentan que James solamente haya jugado 5 partidos, en donde solo ha estado en uno de titular.

Es decir, solo ha jugado 123 minutos. Por eso, el delantero Sergio Camello destacó en una entrevista con el diario AS de España, que solo ha jugado con el colombiano en dos partidos, pero aprovecha su talento.

🗣️ “James es un jugador que un vestuario como el de Rayo necesita”



👍 El delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello, destacó la importancia que ha tenido el colombiano en el equipohttps://t.co/1j2Wd9UIVk — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 28, 2024

“Es verdad que dentro de lo que llevamos con James, hemos coincidido poco. Como sabes hay muchos parones de selecciones, no podría hablar con mucha certeza sobre él. Es un jugador que un vestuario como el Rayo necesita. Ya no solo por el nivel que tiene, que no lo voy a descubrir ahora, sino por el liderazgo, por todo lo que ha vivido y por lo que nos puede aportar fuera del campo”, destacó.

Además, dijo que: “Ojalá que se adapte lo antes posible porque nos va a dar un salto de calidad grandísimo”. Los usuarios desean ver al colombiano en acción, por eso esperan que este martes contra Villamuriel esté de titular.