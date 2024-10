Para César Farías el triunfo es más que merecido. Su Junior fue superior y venció de una buena manera 3-1 al América de Cali, este domingo, en el estadio Metropolitano, por la jornada 15 de la Liga-II.

“En alguna derrota mencionaba que íbamos en una vía correcta. Hemos enfrentado al equipo en mejor en forma del torneo, que hizo tres meses de pretemporada, que tiene un gran plantel, que se reforzó bien. Tiene continuidad, experiencia, cuando uno ve la nómina solo Barrios está por debajo de los 30 años. Nosotros, en cierta forma, tenemos un sector del equipo joven, pero que está comprometido”, explicó en rueda de prensa.

“Yo veo a los jugadores brindándose todos los días. Cuando la gente me pregunta en la calle les digo que se queden tranquilos, porque están trabajando. Yo no vine con ningún látigo, nos pusimos de acuerdo muy rápido, porque el propósito es el mismo y estamos rodeados de gente buena. La preocupación es mantener los pies en la tierra, darnos un baño de humildad en el momento que lo necesitemos. Vamos encaminados a la clasificación, pero no lo hemos logrado, tenemos que tener los pies sobre la tierra”, agregó.

El DT aseguró que este es un equipo en crecimiento y que no le dará temor nunca utilizar a los más jóvenes del plantel.

“Más allá de la sensación de la victoria, si perdía iba a decir lo mismo, Junior es un equipo es construcción. Don Fuad lo dijo el otro día que dio una entrevista y nosotros pensamos igual. Eso no quiere decir que no podemos competir, que no podemos ganar, estamos jugando para eso y creciendo en el juego. Cuando uno tiene un equipo joven y puede echar mano de ella, hoy de los cuatro defensores tres vienen de allá y uno no tiene que tener temor de hacerlo. La institución tiene su trabajo, yo no vengo a desconocer el pasado de Junior, me vengo a apoyar en eso y ayudar a que venga en un crecimiento”, señaló.

El DT dijo cuál fue la clave de la victoria: “La clave fue no tenerles miedo, atacarlos, porque creo que no los habían atacado de verdad. Así pasa cuando los equipos están ganando, los demás le tienen temor. Atacamos, como hacemos en casi todos los partidos y pudimos conseguir la victoria”.

El venezolano afirmó que no solo piensa en el presente del equipo, sino también en lo que vendrá el próximo año.

“La visión no es a corto plazo, es a largo plazo. No estamos pensando solo en el partido que viene, sino en el año siguiente. Enfrentamos al rival más en forma y vimos que este equipo tiene gran categoría. Este equipo le ganó a Botafogo, que ya es finalista de la Copa Libertadores. Junior tiene para crecer mucho, pero también tiene un pasado reciente bueno en el que nos podemos apuntalar y, entre todos, intentar hacer un año que viene maravilloso, sin olvidarnos que estamos en competencia”, apuntó.

“Ha sido más sencillo de lo que parece, porque todos sabían dónde estaba clave, dónde teníamos que trabajar, no había resistencia al cambio. Hablaba con cada uno de los miembros de la familia Char y estaban claros en lo que había que hacer. Hablaba con el personal de planta y también. Había que preparar 90 días que serán vitales para el año que viene. Entendimos que había que hacer una pretemporada en la temporada, que se viera una competencia sana y que había que utilizarlos a todos”, añadió.

El DT habló acerca del ingreso de Víctor Cantillo, quien gestó el tercer gol del equipo.

“Víctor tiene mucho fútbol, no es un secreto, lo sabe toda la plaza. Las veces que lo hemos utilizado nos ha ayudado. Nosotros teníamos que llevar la pelota detrás de los interiores de ellos y las veces que lo hicimos le causamos mucho daño. A Víctor le dije que cuando defendiéramos hacíamos tres, pero atacando él se posicionaba ahí. Tenía una función defensiva y otra ofensiva. Cuando ellos llegan a las esquinas y no pueden penetrar llegan los interiores para darle opciones de media distancia, pero eso no pasó, siempre resolvimos”, señaló.

El orientador explicó que varios jugadores hicieron un buen partido sin pelota, entre esos Carlos Bacca.

“Ellos tienen muchos partidos encima juntos y nosotros tuvimos una respuesta con y sin la pelota. Bacca jugó un partido sin la pelota importante. No nos desesperamos en la presión, no corríamos como locos arriba, pero recuperábamos la pelota. No teníamos que ir al último cuarto de cancha de ellos, sino hacernos fuertes en tres cuartos nuestros y fuimos consiguiendo las posibilidades para jugar. A medida que fue avanzando el partido neutralizamos sus bandas. Los mío merecieron ganar y se quedaron con el resultado que nos da un alivio en lo general, que nos pone muy cerca de la clasificación. Fue un partido para conectarnos, disfrutamos de la bienvenida que le dieron al equipo y la gente sabe que su equipo va en crecimiento”, comentó.

El técnico resaltó que las cosas se vienen haciendo bien de la mano con las directivas del club.

“Hay una parte de actitud del equipo. El pasado lunes fui a cenar con don Fuad (Char), con Arturo (Char), Jhon (Char) y su señora y ya hablábamos del partido y ya te hacen sentir cosas que uno sabe hacia dónde tiene que ir. El miércoles hablé largo con don ‘Toño’, hoy hablamos un rato. Alex me llamó antes del juego y ahora luego del partido me mandó un mensaje. Junior tiene la exigencia de la ciudad y de su gente, pero que saben comprender cuando hay que pasar por un momento malo. Yo siento el apoyo de la gente en la calle. Hay una narrativa externa que no es la verdad en lo que está sucediendo. Disfrutemos que vamos construyendo un equipo que puede conseguir cosas importantes. Jhon fue al entrenamiento, don Fuad habló con los capitanes, veo una organización que sabe dar en las teclas”, expresó.

Por último, César Farías habló de los cambios y dijo que él tiene mucha experiencia en eso y le pide un poco de paciencia a los hinchas.

“Tengo experiencia de 31 años dirigiendo, llegué a 804 partidos dirigidos, sin meter los amistosos, he hecho muchos cambios en mi vida y algo de experiencia tengo con relación a eso. La data refleja que el equipo crece con los cambios y crece en los momentos indicamos. Denme un poco de paciencia con eso, que algo entiendo con los cambios y lo he hecho en momentos más difíciles. Este equipo va por buen camino, la clave es trabajo, humildad, recordar los buenos momentos, corregir los malos y entender que entre todos somos más”, concluyó.