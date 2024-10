RUNGROJ YONGRIT/EFE

Buriram (Thailand), 27/10/2024.- Second placed Italian Moto3 rider Luca Lunetta (L) of SIC58 Squadra Corse, first placed Colombian Moto3 rider David Alonso (C) of CFMOTO Aspar Team and third placed Dutch Moto3 rider Collin Veijer (R) of Liqui Moly Husqvarna Intact GP celebrate on the podium after the Moto3 race of the Motorcycling Grand Prix of Thailand at Chang International Circuit, Buriram province, Thailand, 27 October 2024. (Motociclismo, Ciclismo, Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT