Luego del arrasante triunfo de la Selección Colombia frente a Chile el pasado martes en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la Tricolor se prepara para disputar dos partidos más en el calendario de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El DT Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico deben pensar cómo cerrar con broche de oro este 2024. Los jugadores cafeteros han hecho un papel increíble en los últimos meses, a pesar de obtener el subcampeonato en la final de la Copa América y la derrota ante Bolivia en El Alto.

Solo faltan ocho partidos para que se definan los clasificados al siguiente Mundial de Estados Unidos, Canadá y México; y Colombia tiene el reto de visitar primero a la Selección Uruguay, que sigue muy de cerca a nuestra selección en las clasificatorias.

Después de este encuentro, el ‘equipo cafetero’ recibirá en Barranquilla a la Selección Ecuador, otro rival que también asedia a Colombia y le apunta a la clasificación.

En este sentido, el próximo partido de la Selección Colombia, en la fecha 11, será el jueves 14 de noviembre frente a Uruguay. De igual manera, el mismo día jugarán Venezuela Vs. Brasil; Paraguay Vs. Argentina y Ecuador Vs. Bolivia. El 15 de noviembre se enfrentará Perú Vs. Chile.

Respecto a la fecha 12, Colombia se enfrentará a Ecuador el próximo 19 de noviembre en La Arenosa, la casa de la Selección, también en la misma fecha jugarán Bolivia Vs. Paraguay; Argentina Vs. Perú; Chile Vs. Venezuela y Brasil Vs. Uruguay.