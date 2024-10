Néstor Lorenzo no se confía del pésimo presente de Chile. El técnico de la selección Colombia visualiza un partido aguerrido.

Leer más: Dodgers 3, Mets 7: la novena de José Quintana iguala la Serie de Campeonato

“Es un arma de doble filo —el duro presente de Chile—, porque un equipo muy necesitado va a darlo todo hasta el último suspiro. Así que va a ser un partido muy duro porque tiene muy buenos jugadores y un gran entrenador”, afirmó.

Somos dos entrenadores —él y Gareca— proactivos, propositivos o que queremos ser protagonistas a partir de la posesión del balón, así que creo que va a salir un juego muy interesante en ese sentido. No creo que Chile se vaya a meter atrás ni que nosotros especulemos demasiado tampoco con la desesperación de ellos. Debemos hacer un partido inteligente, respetando lo nuestro”, agregó el seleccionador argentino.

Leer más: Video: Jugador agredió a árbitro en Torneo de Taxistas luego de ver la tarjeta roja

Lorenzo dejó claro que James Rodríguez está listo, pese al desgaste que realizó en la altura del El Alto, donde jugó 90 minutos y no quiso dar pistas sobre quién ocupará la posición de delantero.

“James hizo un gran desgaste, pero terminó muy bien. Se había hecho un trabajo previo muy importante en todos los jugadores para atenuar los efectos de la altura y ahora se ha hecho un trabajo post partido en recuperación, así que todos van a llegar muy bien”, dijo.

“Todos los delanteros que están en la Selección tienen la capacidad para ponerse la camiseta. Mañana elegiremos uno o dos, vamos a ver, pero todos están en condiciones de jugar”, manifestó.

Leer más: Chile entrenó en el Romelio Martínez antes de jugar ante Colombia

El seleccionador argentino aseguró que el equipo llega bien a este juego, luego del esfuerzo realizado en la altura de El Alto, ante Bolivia. Considera que la planificación que se hizo dio resultados.

“La logística para Bolivia todos saben que fue un poco complicada. En principio se había elegido una ciudad y terminamos en otra, y después no pasaron una cantidad de cosas. Hubo jugadores que solo tuvieron un entrenamiento, eso es algo que sucede siempre, pero no es lo mismo jugar en el llano que ir a pelear con las condiciones físicas que exigen la altura. Elegimos con los jugadores que tenían más tiempo de entreno, con una adaptación tanto en Bogotá como en Cochabamba. Consideramos que iban a sacar el partido bien y así lo hicieron, así el resultado diga otra cosa. Para mí la logística sirvió”, manifestó.

Lorenzo defendió a Jhon Córdoba, en el centro de las críticas luego de errar varios goles en la derrota ante Bolivia.

Leer más: Uruguay vs. Ecuador: ‘La Celeste’ quiere salir de sus crisis en casa

“La confianza la tiene. Cada jugador que se pone la camiseta de la Selección es porque tiene la confianza del cuerpo técnico. Jhon (Córdoba) es un muy especial, porque no solo llega a terminar las jugadas que genera el equipo para él sino que genera sus propias jugadas. De la nada te pelea una pelota y te arma una situación de gol. Es un jugador importante que tiene la confianza nuestra”.

Por último, Lorenzo dejó claro que no independiente de la necesidad y el momento que se viva, no traicionará el estilo de juego que identifica a esta Selección, algo que lleva él en la sangre.

Leer más: Paraguay vs. Venezuela: partido de pronóstico reservado

“El estilo del fútbol colombiano hemos tratado de respetarlo siempre. Me gusta el buen fútbol. Me formé en un club que le dicen la cantera del fútbol, que es Argentinos Juniors, que es un club como Envigado aquí en Colombia, donde han salido jugadores como Maradona, Riquelme, Batista, Borgui, Sorín, Cambiasso, infinidad de jugadores con mucha calidad técnica. Y me gusta ese fútbol, nunca propondría ganar a cualquier precio. A veces uno en la competencia la necesidad del resultado te hace un poco hereje, pero nunca hemos demostrado eso desde que estamos en este proceso. Siempre hemos tratado de jugar bien y de ganar con buen fútbol, así que no cabe duda de eso”, concluyó.